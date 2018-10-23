遠傳：11月中後iPhone XR供貨量可望充裕 XS系列銷售年增3成

遠傳電信 (4904-TW) 今 (23) 日表示，iPhone XR 初期到貨量較少，未來每周都會有貨到，但供貨量較為充裕的時間點最快可能要到 11 月中旬過後；至於 iPhone XS 與 iPhone XS Max 銷量，目前年增幅已達 3 成。

遠傳持續耕耘非手機與平板產品，今日宣布與台灣自行車龍頭捷安特合作，搶攻電動自行車市場。

遠傳上周五 (19 日) 開放限量預約 iPhone XR，遠傳今日表示，iPhone XR 初期到貨量較少，預購雖已額滿，但現場仍會提供少量現貨給遠傳老客戶，未來每周都會有貨到，不過，供貨量較為充裕的時間點可能要到 11 月中旬過後。

至於較早開賣的 iPhone XS 系列表現，遠傳指出，iPhone XS 與 iPhone XS Max 銷售力道較去年相比，年增達 3 成，且許多用戶搭配 1799 方案，有助於提升 ARPU(每用戶平均收入) 值。

單就 iPhone 手機本身來看，遠傳認為，iPhone XS Max 這類高階手機是果粉的最愛，iPhone 8 或 iPhone XR 則是長青產品。

除 iPhone 外，遠傳電信目前在非手機與平板產品中，綁約搭配的用戶比例約 2 至 3 成，且今年非手機、平板資費用戶成長率高達 3 成，持續穩定成長中，其中又以穿戴式產品銷售最佳，相當看好智慧穿戴與物聯網產品，將是未來的產業藍海，發展潛力可期。此外，近期遠傳電子鍋銷量也開始崛起，深受 3G 轉 4G 用戶的歡迎。

遠傳看好雙輪商品，今日宣布攜手台灣自行車龍頭捷安特，推出創新服務「輕．移動」方案，結合遠傳網路服務，搭配政府環保補貼政策，讓用戶享受「雙重補貼」的電動自行車購車優惠方案，瞄準短程通勤族、學生、家庭主婦等輕量級移動族群。

遠傳表示，台灣機車數量龐大，二行程機車族有汰換的需求，使電動自行車非常具有發展潛力，未來有機會占遠傳所有商品中銷量的 1 成，而由於非手機類的 ARPU 要看產品單價高低，電動自行車單價較高，加上搭配資費最高為 1399 元，ARPU 值也會相對提高。