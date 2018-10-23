競國泰國廠接單獲突破 歐系車用電子廠訂單最快11月到手

PCB 廠競國 (6108-TW) 第 3 季起產能利用率明顯提升，旗下泰國廠接單及出貨量也同步成長，泰國廠並取得歐系汽車電子廠認證，下半年營運將走強，最快 11 月就能取得部分經認證的汽車板訂單，並進入生產。

競國 PCB 本業已近損益兩平，期望泰國廠將在下半年單月也能損平，明年全年開始貢獻獲利，泰國廠去年取得歐系一線 (Tier 1) 汽車電子零組件廠 Continental 認證 (德國汽車供應鏈認證)，汽車板產品送樣實際測試也獲通過，最快 11 月可取得 1-2 個料號訂單，最快今年第 4 季開始貢獻營收，公司期望，未來可持續擴張在汽車電子市場的業務領域。

競國主管指出，泰國廠具成本及人工優勢，也有來自大陸廠轉單效應，其中大陸廠訂單，在成本、交期許可下，配置在泰國廠生產，可獲取最大的獲利效益。

競國實業擁有台灣樹林廠、中國大陸昆山廠及泰國廠三地產能，目前生產 PCB 仍偏重 3C 電子產品應用，包括 TFT LCD 光電板、NB 應用等；競國泰國廠原即為投入汽車板而設立，目前該廠營收中，包括汽車風扇、音響等非安全性車用電子 PCB 已占約 21% 營收，月產能已擴增到每月 105 萬平方呎。

競國實業第 2 季在匯兌利益挹注之下，營收季增 7.42%，稅後純益為 2.15 億元，明顯優於第 1 季 1111 萬元，單季每股純益為 1.34 元，上半年稅後純益為 2.26 億元，年增率 15.86%。每股純益為 1.41 元。