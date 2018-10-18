網家強化物流佈局 台中倉＋自有車隊啟用 雙11運能翻倍

隨網購商機持續攀升，電商紛紛搶進自有物流車隊的佈局，網家 (8044) 董事會日前通過，預計成立 100% 持有的物流運輸公司，提供電子商務物流業務。網家總經理蔡凱文表示，公司對於佈局自有車隊的目標不變，將持續投入擴大佈建，但他也坦言，目前自有車隊最大問題為難以招募配送人力，因此仍未達損平階段，但仍將持續投入自有車隊的建置，目標五年內自有車隊配送比例達三分之一。蔡凱文指出，目前自有車隊服務範圍只有在台北市及少部分的新北市，物流配送人員約 100 人、配送機車及貨車共計 70 台，雙北也已建立第三個站所，雖運送需求持續成長，但因人力招募問題短期間難以大幅擴增自有車隊數量，成為當前最需解決的問題之一。



除了自有車隊外，網家台中倉也於第三季啟用，為全台第一家使用 AGV 無人搬運車的電商。蔡凱文提到，台中倉佔地面積雖不大，但被定調為智能實驗倉，在台中倉加入後，今年雙 11 運能將大幅成長；而在南部地區，目前則沒有建立自有倉儲的計畫，將採取與物流公司合作的配送方式。



此外，隨社群行銷及行動端購物興起，蔡凱文也提到，在 APP 優化帶動下，目前行動端月活躍會員數年增 200%，流量佔比最高達 90%，業績佔比則提升至 5-6 成，看好未來行動端業績將持續攀升。