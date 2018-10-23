瑞儀(6176)、台灣高鐵(2633)、華晶科(3059)、敦泰(3545)、網家(8044)

瑞儀 (6176)：旺季效應顯現，第 3 季營收季增 29.7%，第 4 季受惠蘋果新產品上市，法人預估營收可季增 1 成以上。近期在三大法人聯手買超下，股價連 3 日拉出長紅，短中長期均線呈多頭排列，並創下近半年來新高水準。台灣高鐵 (2633)：營運獲利穩健，前 3 季獲利 56.5 億元，稅前每股賺 1 元，資產負債表及財務成本改善，加上股息殖利率高，吸引投信買盤介入，股價沿 5 日及 10 日均線推升，突破 30 元關卡，有機會挑戰 30.7 元前波高點。



華晶科 (3059)：轉型為影像解決方案大廠，參與微軟發表的 Vision AI 解決方案，搶攻 IoT 商機，成為國際級大廠的合作夥伴之一，今年獲利拚倍增。股價自下檔 18.9 元見支撐，跌深反彈穿過 5 日及 10 日線，挑戰月線及 25 元關卡。



敦泰 (3545)：新產能即將於年底前到位，第 4 季整合觸控暨驅動 IC 產品出貨之後，營運將開始逐步升溫，法人看好，出貨量將可望一路升溫到明年上半年，在外資及投信買盤推升下，股價跌深反彈，盤中攻上 20 日線及 23 元關卡。



網家 (8044)：集團第 4 季起營運加溫，將自家行動支付 Pi 拍錢包引進 Pchome 線上購物，推出信用卡消費專有回饋的「P 幣」後，已有用戶累積達數萬元，下半年獲利優於上半年。股價跌深反彈，盤中逆勢攻過年線，挑戰 150 元關卡。(鄭心丹)



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