亞馬遜攜手高通：Alexa藉助晶片植入藍牙耳機 搶占語音助手市場

據路透社報導，10 月 22 日，美國晶片製造商高通和亞馬遜宣布了合作事宜。未來，高通將會在給藍牙耳機開發的晶片中，直接植入 Alexa。藍牙耳機的買家在和安裝有 Alexa 應用軟體的智慧型手機實現配對之後，只需要按下耳機上的一個按鈕，就能夠使用 Alexa 服務。

針對亞馬遜與高通合作一事，高通公司負責音頻、音樂業務的高級副總裁 Anthony Murray 表示，高通晶片整合 Alexa，降低了耳機製造商的開發成本和研發時間。

同一天內，美國科技新聞網站 AppleInsider 報導稱，市場研究公司「戰略分析」（Strategy Analytics）發布了一份有關美國智能音箱市場的調查報告。這份據稱針對 1000 多位美國智能音箱用戶進行抽樣調查的報告顯示，美國智能音箱市場已經被谷歌和亞馬遜完全壟斷，在產品市佔率排行榜中，除了蘋果公司的 HomePod 之外，其他產品全部來自亞馬遜和谷歌。

此次與高通的合作或許從一個側面彰顯了亞馬遜的野心，這也是亞馬遜對標谷歌的又一力證。

谷歌助手和亞馬遜 Alexa 在語音助手市場的「軍備競賽」去年就端倪初現。

今年早些時候，亞馬遜在北京時間 1 月 6 日推出了新的開發者工具，包括 Alexa 行動設備套件（ Alexa Mobile Accessory Kit ），這個套件能讓 Alexa 應用在一系列具備藍牙功能的語音設備上，包括智能手錶、運動手環及其他支持語音的設備等。

路透社此前消息顯示，2017 年 12 月，谷歌稱將把流媒體應用 YouTube 從亞馬遜 (AMZN.O) 兩款設備下架，並批評網路零售商亞馬遜不銷售谷歌硬體。

此外，亞馬遜和谷歌在很多領域正面較勁，包括雲端運算、網路搜尋，以及 Google Home 和 Amazon Echo Show 等語音控制設備的銷售。

索尼公司此前曾表示，將通過軟體升級讓部分耳機連接亞馬遜 Alexa，而來自 Bose、Jabra 公司的藍牙耳機已經支持了 Alexa。