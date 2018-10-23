蘋果積極布局汽車市場 SPG部門近2成5員工來自特斯拉

根據公開資料顯示，特斯拉 (TESLA) 前高級副總裁 Doug Field 近期在 Linkedln 上更新個人身份訊息為蘋果公司 (APPLE)「Special Projects Group」(SPG) 副總裁。而透過在 Linkdln 上查詢，可發現蘋果 SPG 下已有 1200 名員工，其中有 300 多人來自特斯拉，170 多人來自福特，此部門因而被視為蘋果在汽車研發與製造市場的重要戰略。

蘋果公司的造車項目「泰坦計畫」早在 2015 年初便已曝光，該項目多次向電動汽車領域像是特斯拉挖角人才。

特斯拉執行長 Elon Musk 對此表示，蘋果多次聘請被特斯拉解雇的員工，此舉如同成為特斯拉的墓地，並稱蘋果的泰坦項目不會輕易成功。

由於在數據與設計上受阻，蘋果一度轉換策略，改為研發自動駕駛軟件，不再專注於製造汽車。然而從近期 SPG 副總裁的職位訊息公開，可觀察出蘋果對製造車輛仍感興趣。

根據今年 9 月美國車輛管理局公布的一份文件顯示，蘋果公司在美國加州已擁有 70 輛自動駕駛車測試車和 139 位測試駕駛，遠高於特斯拉 39 輛測試車與 92 位測試駕駛的成績，此項數據使蘋果成為加州公路上大 3 大自動駕駛汽車的測試車隊。

公開資料顯示，蘋果公司已從特斯拉、保時捷以及福特等汽車行業中挖掘大量人才，以拓展該公司的汽車業務。如今蘋果 SPG 團隊掌握的技術涵蓋汽車底盤、動力系統、整體研發等各環節，實力不容小覷。

蘋果分析師郭明錤大膽預測，蘋果汽車將在 2023 年左右問世。

中商產業研究院發布的《2018-2023 年中國無人駕駛汽車行業市場前景調查及投融資戰略研究》報告顯示，預計到 2021 年，全球無人駕駛汽車市場規模將達 70.3 億美元、到 2035 年，預計全球無人駕駛汽車銷售量將達 2100 萬輛。