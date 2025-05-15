AI消費革命來臨！ChatGPT嵌入購物功能 淘寶、亞馬遜如臨大敵

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-15 17:30

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美國 AI 新創公司 OpenAI 近日宣佈在 ChatGPT 全系列版本中嵌入購物功能，這項突破性升級不僅整合商品推薦、比價、評價聚合等核心服務，更以「無廣告搜尋 + 智慧決策」模式對電商平台、搜尋引擎乃至數位行銷領域構成衝擊。隨著生成式 AI 與消費場景的深度融合，一場重塑全球數位經濟格局的革命悄悄拉開序幕。

此次更新的 ChatGPT 購物系統實現四大核心創新：商品視覺化呈現、深度個人化配對、全網比價與決策輔助與交易循環雛形初現。

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在商品視覺化呈現上，當使用者查詢電子產品、時尚服飾、家居用品等品項，系統會自動產生包含價格、評分、配送資訊的商品卡片，直觀展示亞馬遜、eBay 等平台的熱銷商品。測試數據顯示，建議準確率達 92%，顯著高於亞馬遜 2024 年的 88%。

個人化配對方面，系統透過分析使用者歷史行為與對話上下文，可自動過濾品牌偏好、顏色禁忌等乾擾因素。

至於全網比價與決策輔助，單一商品推薦頁面同步顯示多平台價格曲線、使用者真實評價熱詞雲圖，甚至包含第三方評測的關鍵結論摘要。這種「一站式情報整合」功能使決策效率提升 65%。

雖暫未開通直接支付功能，但點擊商品卡片即可跳轉至原平台完成交易。業者預測，OpenAI 很可能在未來推出自有支付系統，複製抖音「商城 + 付款」的商業循環模式。

這場技術革新正引發骨牌效應，電商平台面臨流量劫持，淘寶曾為擺脫百度導流而自建搜尋體系，如今卻不得不直面 ChatGPT 的精準截流。數據也顯示蘋果 Safari 瀏覽器上月搜尋量下滑 6% 的直接誘因，正是用戶轉向 AI 驅動的消費入口。

此外，谷歌的電商廣告收入也面臨分流風險。根據 SEMRUSH 數據，教育、科技、文娛媒體類網站已捕獲首批 AI 導流紅利，預示內容生態的重構序幕。新型優化需求爆發，專為 AI 設計的「Generative Engine Optimization」(GEO) 概念應運而生。

另外，算力消耗激增也催生產業機會。OpenAI 執行長坦言，每次禮貌用語交互耗費「千萬美元級算力」，預示未來的個人個性化服務將催生指數級算力需求。

產業觀察者指出，ChatGPT 正沿著社交化轉型、金融化滲透與實體化延伸三條路徑加速擴張。ChatGPT 未來可能嵌入社交關係鏈，透過好友推薦、群組種草等功能建構消費決策新場景，並可能推出「Open 貸」等金融服務，打通消費 - 借貸 - 還款的全鏈條循環，還可能催生太空電商等科幻級消費形態。