亞馬遜第二總部落腳大都會型城市機率升高

亞馬遜 (AMZN-US) 尋找下一個總部，照目前的跡象看來，可能會傾向於大城會型城市。

最近幾個月，亞馬遜主管們已經訪問了 20 個入圍名單中的一些大型城市。他們拜訪了紐約市、邁阿密、芝加哥和紐瓦克，但也同時出沒在像北卡羅來納州 Raleigh 和馬里蘭州 Montgomery County 這樣的郊區城市。

亞馬遜可能已經決定選擇大型城市是吸引最優秀員工所必需的條件。

德州大學奧斯汀分校政府學教授 Nathan Jensen 指出，「亞馬遜的關鍵在於，他們希望建立第二總部，有利吸引年輕專業人士生活和工作的地方。這就是為什麼城市的生活質量很重要。」

像邁阿密和 Montgomery County 除了兩者都同列第二總部的決選名單之外，兩者間沒有多少共同之處。邁阿密是一個國際大都市，吸引著來自全球各地的商業和遊客。位於華盛頓特區外的 Montgomery County 鮮為人知，缺乏像是邁阿密這種座落在海灘旁溫暖城市的引人注目景點。

對於城市化較低的地點來說，沒有亞馬遜可能是個憂喜參半的祝福。Jensen 指出，吸收多達 50000 名新員工將是一項重大挑戰。而且其中許多都是高薪職位，這可能會重現現有亞馬遜總部西雅圖以及其他主要科技企業總部所在地的住房成本、收入不均和區域升級等問題。

不過，這些問題並非不可克服。

Jensen 說，「與勞動力漫無計劃地擴張不同，城市確實有能力為此做出規劃。這是我在大多數競逐第二總部計劃城市中沒有見到的提案內容。但這也正是作為一個社區可以思考解決這些挑戰方案的時候。」

亞馬遜尋覓第二總部已經超過一年，讓市場對此決定議論紛紛。不少參與競爭的城市提出不少優惠條件和稅負減免，而關注亞馬遜的人也正急切地在其中尋找線索，並且甚至對結果開出賭盤賠率。

依據亞馬遜的計劃，新總部將創造 50000 個工作崗位，耗資 50 億美元建造。在該公司收到 238 份提案後，於 1 月宣布 20 個入圍城市和大都會。亞馬遜已表示將在今年年底前宣布最終決定。