川普告訴歐洲領袖：普丁不願停火 美方不打算對俄施壓

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-23 03:00

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根據《華爾街日報》(WSJ)周四 (22 日) 報導，多位歐洲高層官員透露，美國總統川普本周在與歐洲領袖的通話中表示，俄羅斯總統普丁相信自己在烏克蘭戰爭中占有優勢，因此尚未準備結束戰爭。這場通話被形容為內容跳躍、前後矛盾，並突顯川普對俄烏衝突採取模糊立場，引發歐洲方面憂慮。

白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 否認川普曾表示「普丁不願結束戰爭」，但證實川普確實說過「普丁正贏得戰爭」。她強調川普相信普丁希望和平，且期盼戰爭早日結束。

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川普否定「無條件停火」 歐洲陷入戰爭主導壓力

根據參與通話的官員說法，川普在本周一的通話中曾說：「我不認為普丁想要和平。」並表示普丁眼見戰況對己方有利，將選擇繼續作戰。歐洲方面認為，川普並不打算對普丁施壓，反而希望將此衝突視為歐洲需要自行面對的問題。

在通話中，歐洲領導人及烏克蘭總統澤倫斯基力勸川普持續對俄羅斯施壓，但川普未表明會採納相關建議，並表達對「無條件停火」一詞的不滿。他稱自己從未使用過該用語，儘管本月稍早他在 Truth Social 發文時曾提及 30 天無條件停火。最終歐洲方面妥協，放棄在文件中堅持使用「無條件」字眼。

歐洲外交壓力加劇 梵蒂岡和談提上日程

這場通話是在川普與普丁進行長時間通話後所進行，參與者包括澤倫斯基、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼，以及歐盟執委會主席范德賴恩。歐洲領袖原希望藉由外交壓力促使川普對俄羅斯施壓。

不過在本周一的通話中，川普態度已與上周日不同。原先他曾在與歐洲領袖通話時表示，若普丁拒絕停火，美方不排除施加制裁。如今他則表示傾向儘速推動俄烏雙方在梵蒂岡展開低層級會談，美方角色則尚未確定。

川普政府表示，國務卿盧比歐與特使凱洛格將出席和談籌備會議，並可能前往梵蒂岡展開第一輪對話。這場和平進程預計於 6 月中展開。

歐洲外交行動加速 川普立場令盟友不安

自德國總理梅爾茨上任以來，歐洲對烏克蘭的軍事與外交支持顯著升溫。梅爾茨聯合馬克宏、英國首相施凱爾與波蘭總理圖斯克，於 5 月 10 日突訪基輔，敦促澤倫斯基配合川普提出的 30 天停火構想，以揭露普丁不願和談的態度。

四國領袖並透過馬克宏的手機，於澤倫斯基官邸中直接致電川普，強調歐洲支持其促進停火的努力，並公開威脅將對普丁實施新一輪制裁。普丁則在壓力下同意與烏克蘭重啟三年來首度直接談判，但並未親自出席，僅派出中層代表，並重申烏方無法接受的立場。