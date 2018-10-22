彭博經濟學家：中國公佈個稅專項附加扣除草案 多管齊下促成長

彭博亞洲首席經濟學家舒暢撰文稱，繼最近提高了個人所得稅基本減除費用標準後，中國週六 (20 日) 又公佈了個稅專項附加扣除暫行辦法，這對經濟成長是一個重大利多。

此舉可能會對資金形勢緊張的中國經濟構成支撐，並在貿易戰加劇之際提振經濟成長。減稅之舉已在人們的普遍意料之中，但其範圍之廣仍然令人吃驚。週六公佈的提案將允許納稅人要求從應納稅所得額中扣除：

住房貸款利息或住房租金

教育（兒童和成人繼續教育）

贍養老人

此舉可增加可支配收入，提振消費者信心，從而刺激消費。在徵求公眾意見後，該辦法預計將於 2019 年 1 月 1 日開始實施。鑒於貿易戰休戰的可能性不大，這將與美國對 2,000 億美元中國進口商品加徵關稅稅率從目前的 10%，上調至 25% 的時間一致。

彭博經濟學家預計，對經濟的政策支持將繼續擴大到各個方面，如出口、消費以及投資。中國人民銀行最近將存款準備金率下調了 1 個百分點，今年累計下調幅度達到 250 個基點。中國還提高了出口退稅稅率，降低了進口關稅。政府最近表示願意直接解決企業融資困難。多管齊下的努力標誌著先前政策寬鬆週期中，以基礎設施為主導的方式發生了改變。

多管齊下支持成長

對消費的支持時機恰到好處。由於收入成長疲弱、通膨率上升以及教育、醫療和住房成本負擔沈重，經通膨調整的零售銷售最近幾個月呈現出走軟跡象。減稅雖然得到廣泛支持，但受益最大的可能是中產階層和城市居民。近年來，實際可支配收入和消費的成長速度明顯低於實際 GDP，城市地區落後於全國趨勢。

收入和消費成長落後於 GDP

個稅的擬議調整也會改善稅收結構。加入專項扣除的做法符合美國和香港等其他許多經濟體的稅收實踐。長期而言，降低家庭的教育和醫療支出負擔也可以提高生產力。