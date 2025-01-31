金飯碗不再？陸金融央企驚傳下月減薪限薪 專家：非懲罰性 為轉向發展製造業

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-31 16:30

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金融行業在中國一度是高薪的代名詞，但最近卻傳出中央金融企業將全面減薪與限薪，減薪最快將於 2 月開始，大部分減薪將通過減少獎金來實現，且員工年度薪酬上限人民幣 100 萬元 (約 454.3 萬台幣)，子公司層級薪酬上限為 300 萬元人民幣 (約 1363 萬台幣)，以持續「共同富裕」的目標。

根據《財新》報導，此次降薪涉及 27 家金融央企，包括三大政策性銀行、五大國有商業銀行、六大保險公司、四家不良資產管理公司、中投公司等及其子公司。

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中國國有企業的薪酬管理制度相當嚴格，國家也有很明確的指引，比如明文規定央國企的中高級管理人員的平均工資增幅，原則上不高於本企業全部職工平均工資增長幅度。

但集體減薪與限薪無異在中國金融界投下一顆原子彈。雖然百萬年薪依然很高，無數人努力一輩子也達不到，但對金融行業而言，這才剛到起點。以中信證券為例，控股公司為中信集團，而中信集團是由中國財政部 100% 控股的中央所屬的國有獨資企業。

《中國經濟週刊》曾做過統計，2018 年至 2021 年，金融業員工年度平均薪酬是製造業的 2.35 倍，是其他行業的 1.69 倍，其中證券業更是突出，員工同期平均年薪是製造業的 3.76 倍、其他行業的 2.71 倍。

東方財富網數據顯示，中信證券的高管有 13 位年薪超過 400 萬人民幣，還有 5 人超過 500 萬人民幣。

事實上，中國金融業其實早就傳出降薪消息。2023 年，高層強調金融要回到為實體經濟服務的根本目的，在意識形態上形成共識，多家上市銀行在年報中寫道：「已建立績效薪酬延期支付及追索扣回機制」。

到了 2024 年，新「國九條」更將重點放在證券基金的薪資管理上，證券行業的薪資隨之下調，重量級券商的薪資明顯下調。去年 8 月，中國財政部還要求國有金融企業改善收入分配，向一線工作人員傾斜，建立公平合理的薪酬制度和風險管理制度。

根據《第一財經》統計，跟 2022 年相比，2023 年 38 家 A 股上市銀行中有 20 家銀行的人均薪酬呈年減表現，其中降幅超過 6% 的上市銀行共有 6 家。在公佈 2023 年報的 27 家上市券商中，八成以上券商管理層年薪總額下降，尤其是中金，該公司在 2021 年到 2023 年期間人均薪酬由人民幣 116.42 萬元降至 70.04 萬元，降幅高達 39%。

中金是一家名副其實的國有控股金融企業，最大股東為中央匯金投資有限責任公司。 中金的業務主要涉及投行、股票、固定收益、資產管理、私募股權等。

此外，2023 年至少有 11 家上市銀行在年報中詳細公佈績效薪酬追索扣回情況，其中最典型的是招商銀行，2023 年追索扣回績效薪酬總金額 4329 萬人民幣，涉及員工 4415 人，占員工總數的 3.79%。

另據《券商中國》統計，去年離職的基金經理人數高達 359 名，創公募基金業 26 年來新高，薪酬下降是重要因素之一。

此外，《財聯社》也報導指出，部分央企公募基金已啟動退薪工作，達到一定標準后，部分退回。北京基金業協會編製的《PE/VC 機構薪酬調研報告》也顯示，2023 年創投產業整體年薪水準較 2022 年下滑 20% 到 40%。

中國金融業的降薪，同樣蘊藏著時代的週期。