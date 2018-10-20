〈鉅亨觀點〉 GDP超弱、陸股大漲！A股「政策作多」時機浮現？

陸股週五 (19 日) 出現強勁上漲，尤其創業板更是收漲將近 4% 表現最為強勁，上證指數上漲 2.58%，更是創下 2 個月來最大單日漲幅，同時成交量亦是刷下一週來新高。

週五 (19 日) 中國亦公布 Q3 GDP 年增率僅為 6.5%，是創下 2008 年來金融海嘯以來的最低增速，中國國家統計局歸因，經濟明顯放緩主要是因為經濟外部變數增多，且內部經濟結構調整期的陣痛期顯現。

中國 GDP 年增率 圖片來源：tradingeconomics.com

在 GDP 表現疲軟的壓力之下，週五 (19 日) 陸股低開但至午後時分，陸股卻出現多筆大單敲進一舉攻破 2500 點大關，尤其保險、疫苗等類股更是漲幅超前，終場上證指數即大漲 2.58% 以 2550.47 點作收。

而為何經濟數據差勁，陸股卻出量拉出長紅 K 棒？陸股似乎再次浮現「政策作多」時點？以下為投資人作出 5 大觀察整理。

一. 多位北京「大掌櫃」出面喊話：

中國國務院副總理劉鶴：

週五 (19 日) 劉鶴接受陸媒訪問，特別針對陸股作出表示，劉鶴指出：「中美貿易摩擦對市場造成了影響，但坦率地說，心理影響大於實際影響，目前中美正在接觸。」

劉鶴並表示，中國正在成為最有投資價值的市場，泡沫已經大大縮小，上市公司質量正在改善，估值處於歷史低位，所以很多機構建議對中國股市給予高度關注，認為中國股市已經具有較高投資價值，股市的調整和出清，正為股市長期健康發展創造出好的投資機會。

劉鶴說道，目前北京政府亦針對股市健康發展，有了幾項新的制度安排和政策工具，如：

允許銀行理財子公司對資本市場進行投資。 制定《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》完善上市公司股份庫藏股制度。 加大中國保險業資金、戰略性資金等投資上市公司之力道。

中國證監會主席劉士余：

週五 (19 日) 劉士余亦接受陸媒訪問表示，中國證監會對股市的開放新舉措，主要包括：

即將推出《證券期貨經營機構私募資產管理業務管理辦法》，即允許過渡期內相關產品滾動續作，以承接未到期資產，而過渡期結束後，確實難以完成整改的產品，可在獲得中國證監會認可後，採取適當措施妥善處理。 盡快完善上市公司庫藏股制度，相關修法草案已經按照立法程序由中國國務院提請中國全國人大常委會審議。 鼓勵地方政府管理的各類基金、合格私募股權投資基金、券商資管產品分別或聯合組織新的基金，幫助有發展前景但暫時陷入經營困難的上市公司紓解股票質押困境。

二. 去槓桿力道減緩，已近尾聲？

據國際清算銀行最新數據，中國最新一季民間非金融債務佔 GDP 比重已開始出現回升，似乎北京政府自 2016 年中旬以來執行去槓桿之後，去槓桿的進程開始出現了逆轉性改變。

中國非金融業公司債佔 GDP 之比重 圖片來源：Bloomberg

在中國去槓桿、貨幣政策緊縮、貿易戰 3 大衝擊之下，今年來中國經濟已明顯出現下滑，而面對此一情況，中國政府已在今年第三季裡調整政策方向，從「去槓桿」轉至「穩槓桿」，如中國人行對流動性的表述，就由「維護流動性合理穩定」轉成「保持流動性合理充裕」之論調。

週二 (16 日) 花旗集團 (Citigroup) 亦發表研究報告認為，中國人行今年至今，已透過公開市場操作和降準二大措施，向金融系統注入了人民幣 3.4 兆元，這顯示了中國政府很可能停止，甚至放棄去槓桿計劃。

三. 籌碼面出現轉機？

籌碼面上來看，截至週四 (18 日) 止，上交所融資餘額已進一步降至人民幣 4701.59 億元，較前一交易日再減少人民幣 26.04 億元，創下近二年半來新低，顯示陸股主要參與者「散戶」已大舉出場，融資強制平倉之後帶來的波動率壓力已大為減弱。

另一方面，週五 (19 日) 北向資金再度湧現大額資金流入，週五 (19 日) 共淨流入人民幣 45.34 億元，一反近一個月的資金流出或小額資金流入，週五 (19 日) 大於等於 50 萬股或是人民幣 100 萬元的成交單明顯增多，顯示有市場主力正重回陸股布局。

上證指數融資餘額 (近一年來表現) 圖片來源：東方財富網

上證指數資金流入規模 圖片來源：東方財富網

四. 股價淨值比已低至歷史低點：

因上證 A 股主要權值股為金融股，故若採取本益比來觀察 A 股估值，事實上存著一定的估值誤差，具有低估風險，故考量到 A 股金融股權值成分重，以下採取了股價淨值比，作為衡量 A 股估值的主要指標。

目前 A 股整體股價淨值比為 1.53 倍，還低過往幾次歷史低點 1849 點時期的 1.56 倍，1664 點時期的 2.02 倍、以及 998 點時期的 1.63 倍。

而在剔除金融股及滬深 300 指數成分股之後，A 股整體股價淨值比確實也相當具有「競爭力」，如下圖所示，在剔除金融股後，當前 A 股整體股價淨值比為 1.85 倍，也是低於 1664 點時期的 1.97 倍，略高於 1849 點時期的 1.79 倍。

另一方面，在剔除滬深 300 指數成份股後，A 股整體股價淨值比則為 1.85 倍，低於 1849 點時期的 2.19 倍、接近 1664 點時期的 1.84 倍。

上證指數過去三大歷史底部＋最新股價淨值比狀況 圖片來源：數據寶

五. 破淨股數量創歷史新高：

目前 A 股已經有 414 檔個股跌破淨值，破淨股數量創下歷史新高；上一次 A 股破淨數量超過 300 檔是 2005 年 7 月份，當時共有 329 檔個股跌破淨值。

目前 A 股跌破淨值股數量佔 A 股整體比例達 11.66%，此一比例已經超過上證指數 1664 點時期、1849 點時期；上證指數 1664 點時期合計有 173 檔個股跌破淨值，佔比 11.04%、1849 點時期 158 檔個股跌破淨值，佔比 6.45%。

上證指數過去三大歷史底部跌破淨值 圖片來源：數據寶

市場經濟學家亦分析，中國在 Q3 GDP 表現疲弱的壓力下，勢必將進行政策上的逆週期調節，同時政策穩增長的必要性也已進一步上揚，北京政府加速推出和落實政策利多的可能性已大幅上升。

週五 (19 日) 中國人行行長易綱亦表示，目前陸股估值確實偏低，同時為了緩解市場流動性壓力，人行正持續規劃措施，實施民營企業債券融資支援計畫，並推動民營企業股權融資支援計畫。

易綱承諾，人行也將綜合運用再貸款、再貼現、中期借貸便利等貨幣政策工具，發揮結構調整功能，支援商業銀行，擴大對民營企業的信貸投放，人行將繼續執行穩健中性的貨幣政策，維持流動性合理穩定。