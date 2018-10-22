〈陸股收復2600〉中國金穩會：將保持市場流動性充裕、健全資本市場功能

中國國務院金融穩定發展委員會於上週六 (20 日) 召開防範化解金融風險第 10 次專題會議，會議中重點分析前 3 季經濟金融形勢，以及針對改善金融環境與化解防範金融風險等工作進行研究。

中國國務院金穩會強調，從金融領域來看，北京政府積極實施穩健中性的貨幣政策、市場流動性合理充裕、人民幣匯率彈性增強並保持穩定，結構性去槓桿也逐步推進。

金穩會表示，為了在經濟穩定成長與防範風險之間取得平衡，必須聚焦於深化供給結構性改革，並且在實施穩健中性貨幣政策、增強微型企業活力，以及發揮資本市場功能三者之間形成穩定支撐框架，創造出整體良性循環。

首先提出在實施穩健中性貨幣政策時，除了增強前瞻性，政策施行的鬆緊調整也必須具靈活性，同時著重疏通傳導機制中，經濟穩定成長與去槓桿、強監管間的平衡關係。

微型企業、民營企業的融資難如何解？

金穩會在會中提出實施債券融資支持計畫，支持民企股權融資，並鼓勵符合條件的私募基金管理人發起設立民營企業發展支持基金，以及透過完善商銀考核體系，提高民營企業授信業務的考核權重。期望藉由此等措施，為微觀主體挹注發展活力。

健全資本功能市場功能？

金穩會表示，由於資本市場一舉一動皆會影響大眾對市場的預期，因此會中也強調必須加快完善資本市場基本制度，盡快推出前期的研究政策，並對健全資本市場長期體質的改革進行深入研究。

會議中亦指出，為了回應各界對於已承諾政策落實情況的關注，國務院金融委辦公室近期也將與相關部門進行實地督察，以確保政策實行到位。