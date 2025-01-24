立場轉鴿？川普稱寧願不對陸加徵關稅 人民幣、A股聞訊擴大漲幅

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-01-24 14:20

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美國總統川普周四 (23 日) 稱寧願不對中國徵收關稅，這是他對全球第二大經濟體發出的最新鴿派言論，即使他仍繼續威脅要採取全面行動，而無論是離岸還是在岸人民幣聞訊後，兌美元表現均走升。

川普在《福斯新聞台》周四播出的專訪節目中說：「我們對中國有一個非常強大的力量，那就是關稅，而他們不想要關稅。我寧願不用它，但它對中國來說是一種巨大的力量。」

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市場認為這是一個積極訊號，川普在上任當天並未對中國徵收關稅，他最近的威脅比去年發出的要溫和。

川普在去年競選期間提出對中國加徵約 60% 的關稅，經濟學家稱此舉恐嚴重摧毀美國與中國的貿易。

川普常拿關稅威脅盟友和敵人，因關稅帶來的額外收入將有助於資助他的國內優先事項。川普在剛上任第二天便威脅稱，最快將於 2 月 1 日對中國徵收 10% 的關稅，原因是中國允許芬太尼「湧入」美國。

在川普發表對中國最新關稅言論後，離岸人民幣兌美元匯率上漲 0.3%，在岸人民幣兌美元匯率上漲 0.2%。中國股市也擴大漲幅，滬深 300 指數 (CSI300) 今 (24) 日早盤上漲 1%。在香港上市的中國股票指數更強漲逾 2%。

加拿大皇家銀行新加坡分行外匯策略師 Alvin Tan 說：「價格走勢將非常波動，因爲這些談判可能不會成功，但目前顯然正脫離美國關稅的最壞情況。即使現在仍爲時尚早，加上川普善變，但美國對中國的貿易政策似乎正在談判桌上。」

與中國相關的資產也有所反應，澳元兌美元 (USDAUD) 升值 0.5%，但一些分析人士建議謹慎解讀川普的言論。