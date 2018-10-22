〈陸股收復2600〉劉士余：鼓勵私募股權與創投基金參與企業併購重組

中國證監會主席劉士余在中國基金業 20 週年論壇上致詞表示，證監會將全面深化資本市場改革，盡快形成資本市場全面開放，並做好鼓勵私募股權與創投基金積極參與企業併購重組等工作，推動基金行業健康發展。

劉士余強調，證監會將鼓勵私募股權與創投基金積極參與企業併購重組、債轉股以及股權融資。

近日股市質押風險成為 A 股的隱憂，政策面對此多所提及。劉士余表示，證監會鼓勵各類各級政府管理的投資基金、私募股權投資基金管理人和券商資管等，設立股權併購基金，提升上市公司的融資便利，改善上市公司的治理結構，有效防範股權質押風險。

劉士余認為，接下來也要充分發揮私募基金積極作用，激發市場活力。進一步健全適應創投行業的差異化監管機制，研究完善併購重組領域創投基金所投企業上市解禁期與投資期限反向掛鉤機制。優先支持設立主要投資於民營企業的各類股權和債權投資基金。推動完善相應的財稅政策，進一步支持私募股權基金投向高新技術企業與產業。

此外，證監會大力發展公募基金等機構投資者。在稅收遞延政策支持下，做好養老基金產品儲備，養老金賬戶銜接及平台建設工作，為明年公募基金納入養老金配置盤子做好準備。持續改進公募基金審批服務，加快發展權益類公募基金。支持外資資管機構從事權益類資產的資管業務。

劉士余說，證監會正推動資本市場全面對外開放，優化完善滬深港通，紮實穩妥推進滬倫通；推動 A 股順利納入明晟新興市場指數（MSCI）和富時羅素國際指數；大幅放寬證券基金期貨行業外資股比限制；放開外國人開立 A 股帳戶政策等。