〈陸股收復2600〉上證指數早盤放量大漲逾4% 券商股罕見全線漲停

在預期政策積極做多的心理下，大陸 A 股今 (22 日) 早盤放量大漲，券商類股罕見漲停，各類股全面收高。上證指數強漲逾 4%，重返 2600 上方。兩市近 200 檔漲停，僅 20 餘檔股票下跌，3 檔跌停。

上證指數江波圖 圖片來源：Sina

截至上午收盤，上證指數報 2656.87 點，漲幅 4.17%，深成指數報 7760.08 點，漲幅 5.04%；創業板指數報 1321 點，漲幅 5.69%。

券商類股為今天最熱板塊，早盤持續拉升下，整體漲幅達到 10%。銀行、保險、信託等金融類股也有大幅漲勢。

市場強烈的做多情緒，也催生高額交易量。上證指數上午成交額為人民幣 1258 億元，深成指數成交額 1449 億元，兩市合計已超過 2600 億元，已接近上週五的全日交易額 2800 億元。

消息面上，證監會新聞發言人指出，為回應市場需求，統一與被否企業重新申報 IPO 的監管標準，支持優質企業參與上市公司併購重組，推動上市公司質量提升，證監會將 IPO 被否企業籌劃重組上市的間隔期從 3 年縮短為 6 個月。此舉推升 ST 股票早盤集體走強。

安信策略指出，近期決策層高度關注 A 股市場，國務院副總理及一行兩會相關領導向市場傳遞穩金融積極信號，極大地提振了市場信心，因此這輪反彈持續性和空間將會超出市場預期。

方正策略表示，上週五 (19 日) 一行兩會領導的集中表態意在化解股權質押問題，目前質押市值佔全部 A 股總市值 10% 以上，副總理劉鶴強調鼓勵地方政府管理的基金、私募幫助紓解股權質押困難，確認了質押風險正在緩解。

海通策略最新的報告，更樂觀看好本輪的反彈，認為這可能是年內幅度最大的反彈，漲幅有望在 10% 以上。