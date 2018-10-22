保險資金入市有望鬆綁 料成為A股新活水

保險資金作為資本市場上的重要力量，一直深受各方關注。上週五 (19 日) 中國國務院劉鶴、中國銀保監會主席郭樹清對市場喊話，都提到保險資金，被視為「險資救市鼓勵政策出台」。

劉鶴 19 日表示，在鼓勵市場長期資金來源方面，加大保險資金財務性和戰略性投資優質上市公司力度，壯大機構投資者力量，鞏固市場長期投資的基礎。

郭樹清也提出充分發揮保險資金長期穩健投資優勢，加大保險資金財務性和戰略性投資優質上市公司力度；允許保險資金設立專項產品參與化解上市公司股票質押流動性風險，不納入權益投資比例監管。

以股權質押業務為例，目前保險公司尚無法直接開展上市公司股票質押業務，參與投資上市公司股票主要有三種方式：參與定增、直接從二級市場購買股票、或是通過大宗交易方式。

未來如何以更加靈活的方式，讓保險機構參與解決上市公司股票質押流動性風險，則仍待進一步政策推動。

根據目前規定，保險公司權益類資產投資帳面餘額不得超過公司上季末總資產的 30%，並且投資單一股票的賬面餘額不高於上季末總資產的 5%。

東方金誠首席金融分析師徐承遠表示，銀保監會提出保險資金設立專項產品化解上市公司股票質押流動性風險，不納入權益投資比例監管，提升了保險公司參與權益投資的積極性。

保險資金或以兩種形式入市

保險資管公司負責人認為，保險資金或以兩種形式入市，響應救市鼓勵政策出台。

一是由保險公司或保險資管公司直接入市自行擇股，加大財務性和戰略性投資優質上市公司力度。他們目前看好同時符合 “股價創三年來新低、股價跌幅超過 60% 至 80%、業績基本面較好” 的個股。

二是保險資管公司和券商聯手合作，化解上市公司股票質押流動性風險。具體模式為：以券商兩融收益權為基礎資產，保險資管公司發行設立 “類固定收益型資管產品”。這種合作模式下，擇股權利交由券商，保險資金從中只賺取穩定收益。

有保險資管業人士表示，考慮到第二種模式有一定的時間周期（先找基礎資產對象、再發起談判合同、再到監管備案），因此建議監管部門可出台救市政策相關指導意見、細則或監管口徑，予以明確支持。