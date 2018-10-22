【異動股】券商板塊高開高走 國海證券(000750-CN)漲停

今早，券商板塊高開高走。截止發稿，國海證券(000750-CN)漲停%報3.2元，東方財富(300059-CN)漲8.65%報12.81元，財通證券(601108-CN)漲7.94%報7.48元，海通證券(600837-CN)漲8.01%報8.76元，華泰證券(601688-CN)漲7.92%報15.67元，中信證券(600030-CN)漲7.15%報16.48元，中信建投(601066-CN)漲7.03%報7.31元，浙商證券(-CN)漲7.01%報6.41元，招商證券(600999-CN)、光大證券(601788-CN)、長江證券(000783-CN)、東興證券(601198-CN)、廣發證券(000776-CN)等個股亦有大漲超6%。

據中國證券報消息，券商人士透露，目前多家本土券商正在探討與地方國資發起設立“類救助”基金的可能性和可操作性，若最終落地，“類救助”基金不僅可以纾解具有發展前景但暫時陷入經營困難的上市公司股票質押困境，還兼具價值發現及促進企業發展功能。專家認為，當前政府和監管部門全力纾解上市公司流動性困境，採取的措施是積極有效的，應該持續加大工作力度，及時解決上市公司資金問題，重振市場信心。

安信證券分析認為，近期決策層高度關註A股市場，一行兩會相關領導向市場傳遞穩金融積極信號，極大地提振了市場信心。這輪反彈持續性和空間將會超過市場預期，未來的穩金融政策將進一步落實。