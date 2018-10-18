十銓佈局電競與工控效益顯 年底前可望掛牌上市

記憶體模組廠十銓科技 (4967-TW) 受惠電競市場穩健成長，加上工控產品打入教育用筆電與平板裝置，第 3 季合併營收達 19.55 億元，季增 12.36% ，隨著布局電競與工控市場效益逐步顯現，今年每股純益可望上看 4 元，公司已於昨日通過上市審議，最快可望於年底前掛牌。

十銓近來積極搶攻電競市場大餅，旗下 T-FORCE 電競品牌已插旗全球，持續研發推出領先市場產品，並加強與主機板廠及週邊廠的異業結合。在布局電競與工控市場效益逐步漸顯下，十銓今年 9 月營收達 6.73 億元，創歷史新高，第 3 季合併營收季增逾 1 成達到 19.55 億元，也同寫新猷。

展望後市，十銓表示，雖然受到美中貿易戰影響，使中國生產模式遭遇挑戰，但十銓一直以來皆在台製造，不論原料 IC 或產品產製輸出，皆未受貿易戰波及，預期在這波貿易衝突之下，市場轉單效會讓公司產能利用率大幅提升。

此外，由於大廠在 NAND Flash 儲存密度與 96 層 3D NAND Flash 技術等方面不斷進化，十銓已齊備全規格系列的 SSD 產品，要為第 4 季全球電商的大型行銷活動如雙 11、雙 12、Black Friday 做準備，全力進攻消費市場，以爭取中長線業績持續成長。

十銓申請上市資本額為 6.02 億元，主要業務為記憶體模組、快閃記憶體相關產品 (SSD 固態硬碟、外接式硬碟、記憶卡及 USB 隨身碟等) 代工、製造與銷售。今年上半年稅前盈餘為 1.4 億元，每股稅後純益 2.02 元。