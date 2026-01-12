濾能SPR設備今年上半年出貨 全年營運審慎樂觀

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-12 16:11

濾能 (6823-TW) 今 (12) 日公布 2025 年 12 月營收 0.59 億元，呈現小幅月減，展望今年，原規劃於去年第四季出貨的 SPR 表面反應單元模組，由於客戶裝機與測試的時程略有調整，預估將於上半年完成驗收並認列營收，全年營運審慎樂觀。

半導體設備與晶圓廠示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

濾能 2025 年 12 月營收 0.59 億元，月減 0.78%，年增 6.66%，第四季合併營收 1.75 億元，季減 11.75%，年增 43.44%，累計 2025 年全年營收 6.35 億元，年增 42.15%。

濾能表示，去年第四季合併營收季減 11.75%，主要受部分半導體客戶擴廠進度及資本支出遞延影響，不過 2025 年全年營收仍較前一年成長，受惠全年濾網總出貨量年成長達 105%，顯示半導體 AMC 市場的中長期需求依舊穩固。以目前訂單與出貨狀況來看，今年度 AMC 專用濾網出貨量可望逐步回溫。

濾能表示，近期出貨放緩，南科新廠的生產良率不如預期，加上原物料價格持續上漲，將導致去年第四季毛利率下滑，影響第四季獲利表現。公司近期專注於南科廠的製程優化，期加快學習曲線，提升生產良率，為未來大規模出貨奠定更穩固的基礎。

另一方面，公司原規劃於第四季出貨的 SPR 表面反應單元模組，為客戶裝機與測試的時程略有調整，預估將於上半年完成驗收並認列營收。公司將持續拓展半導體代工、先進封裝、與記憶體製造等客戶，推動 AMC 濾網與 SPR 設備的雙軌業務布局，進一步提升市場滲透率並擴大營收來源。