單月業績有百億實力 微星本季業績挑戰新高 明年美中貿易戰添變數

因應美中貿易戰，微星 (2377) 提前備貨美國市場，加上一連串調整產能的動作展開，以及中國雙十一銷售旺季來臨與輝達 (nVIDIA)20 系列新顯卡上市助攻，第四季業績成長可期，法人樂觀評估平均單月有百億業績實力，單季挑戰歷史紀錄。不過，微星週四(18 日) 股價出現重挫，並一度跌破 70 元大關，最低來到 69.7 元，跌幅達 6.5%，再創波段新低價。外資法人雖在上週四 (11 日) 股災當天逆勢買超，但隨後擴大賣超。



據了解，美國祭出新一波 2 千億美元的關稅措施，板卡入列清單，業者忙著提出因應措施，除了提前拉貨到美國市場之外，回台生產、尋求東南亞代工產能都以及與美國當地系統整合商 (SI) 協商出貨系統產品都在持續佈局中，甚至已經開始醞釀調漲美國市場售價。



微星目前美國市場業績佔比不到兩成，透過產能調整措施，希望將美中貿易戰影響降至最低。不過，明年元月起 25% 關稅開徵，變數加大，所提出之相關因應措施仍難免增加成本。



而輝達推出 RTX20 系列新顯卡，有助於電競換機潮的展開，美中貿易戰是否壓抑換機行情，尚待進一步觀察。不過，法人評估，短期內，本季受惠於新顯卡的陸續上市，以及 10 系列顯卡庫存逐漸去化，加上中國大陸雙十一旺季的加持，微星單季營收將再戰新高。