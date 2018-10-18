〈台積電法說〉明年7奈米營收可望倍增 占整體營收比重將逾2成

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(18)日召開法說會，展望明年，總裁魏哲家指出，明年 7 奈米營收將較今年整體大幅成長，預期明年底前設計定案數量將達 100 個以上，較今年 50 個倍增，財務長何麗梅則指出，今年全年 7 奈米營收比重估逾 1 成，明年全年則估可遠超過 2 成比重，且將遠超過，若以明年營收持續成長來看，明年 7 奈米營收將較今年倍增。

法人表示，台積電今年營收以年增 6.5% 計算，全年營收可望上 342 億美元，其中 7 奈米營收約近 1 成，估可達 34.2 億美元，明年營收成長 5-10% 來看，年營收上看 368 億美元，7 奈米營收達 2 成來看，營收約達 73.5 億美元，較今年倍數成長。據悉台積電 7 奈米製程採用客戶數量不只 1 家，也是推升營收成長主因。

魏哲家表示，今年半導體產業產值估成長 5-7%，晶圓代工產值估成長 6-7%，台積電今年估成長 6-7%，有機會在中間值之間，接近產業成長率，但低於上次預估的 7-9%。

魏哲家強調，今年 7 奈米進入量產，量產與客戶導入速度，比內部預期還快很多，今年設計定案數量將達 50 個，明年可望倍增到 100 個以上，其中少數是採用 7 + 奈米製程。

他指出，7 + 奈米最快 2020 年可對營收產生顯著貢獻，明年金額估在 10 億美元以內，占整體 7 奈米比重仍低。

何麗梅則表示，第 3 季 7 奈米營收比重已達 11%，第 4 季估可達 20% 以上，今年全年占年營收比重近 10%，明年估可遠遠超過 20% 以上。

而隨著 7 奈米製程量產，台積電也預期，明年上半年毛利率仍有壓力，不過隨著累積量產經驗，預期下半年走勢會逐步穩健。

相比先進製程，台積電原本主要利潤來源 28 奈米，魏哲家表示，整體產業產出大於需求，目前包含台積電在內，28 奈米製程稼動率仍偏低，不過台積電的稼動率仍高於同業許多，並持續引導客戶往 22 奈米挪移，同時針對 28 奈米發展特殊製程，滿足不同需求，預期很快稼動率就會回升。

台積電指出，除 7 奈米以外，16 奈米、22 奈米等製程，稼動率也非常高。