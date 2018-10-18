億光在中國覆晶專利有效 日亞化：將提起行政訴訟

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 近來與日商日亞化持續隔空交戰，億光日前表示，已於今年 9 月底向中國深圳深圳中級人民法院提出專利侵權訴訟，控告深圳日亞化及其經銷商恒炘源，侵害億光覆晶 (flip-chip) 專利技術，日亞化今 (18) 日則回應表示，將針對億光在中國「具覆晶結構的發光二極管裝置」專利有效性提起行政訴訟，以捍衛權利。

億光日前表示，中國子公司於今年 9 月 28 日，向中國深圳中級人民法院提出專利侵權訴訟，控告深圳日亞化及其經銷商恒炘源，侵害億光覆晶 (flip-chip) 專利技術，並要求法院針對侵權產品下達禁制令與損害賠償。中國專利複審委員會已確認該專利有效，駁回日亞化的專利無效請求。

對此，日亞化今日回應表示，億光向中國專利複審委員會提起的專利「具覆晶結構的發光二極管裝置」在台灣的對應案，已於去年 1 月經台灣經濟部智慧財產局認定不具進步性，審定舉發成立、撤銷專利權在案，億光之後的訴願也遭經濟部駁回，因此相信億光在中國申請的「具覆晶結構的發光二極管裝置」專利也應無效。

因此，日亞化決議將對億光在中國「具覆晶結構的發光二極管裝置」專利複審決定提起行政訴訟，以捍衛權利。