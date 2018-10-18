台股盤後－大立光開高走低 指數震盪站不穩5日均線

台股今 (18) 日一度重返萬點，但股王大立光開高走低，加上台積電同步走弱下，大盤量縮震盪逾百點，終場收 9953.73 點，下跌 25.41 點或 0.25%，成交量 952.3 億元，再度回到 5 日均線下方，法人認為，短期內應持續於 9900 點至萬點之間震盪。

今日大立光開盤走揚，帶領台股重返萬點，但隨後賣壓出籠，股價翻黑震盪，終場下跌 0.45%，3315 元作收，加上台積電今日維持平盤下震盪，也導致台股今日難脫弱勢格局。

高價股方面，今日康友 - KY 挾基本面大漲，來到 526 元，一度超車股后精華，但在買盤支撐下，精華終場也收在 526 元，在台股股價排行榜上雙雙並列第二。

族群股方面，航運族群近期受惠大陸十一長假後，市場需求回溫，加上美中貿易磨擦擴大，高雄港第 3 季貨櫃量交出 259 萬 TEU（20 呎標準貨櫃）創高，全年櫃量估將超越去年水準，今天貨櫃三雄同步走揚，陽明亮燈漲停，長榮、萬海也大漲 3%，攬貨業者台驊投控也同步走揚。

不過電機機械族群因大同今日重挫近跌停，拖累類股指數表現，加上美中貿易戰陰影難除，亞德克、上銀等同步走弱，跌幅逾 2-3%，今日為盤面上較為弱勢的族群。

法人指出，今日台幣同步走貶，顯示資金尚未穩定回流，加上美國期中選舉將屆，市場觀望貿易戰可望出現轉機，對台股短期內維持震盪格局、橫向打底的看法不變。