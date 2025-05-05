中日釣魚臺領空爭議不斷 中國外交部、國防部發聲！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-05-05 09:00

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中日針對民航機入釣魚臺領空的爭議不斷，中國外交部周日（4 日）表示，亞洲司司長劉勁松就日本右翼分子駕駛民用飛機侵闖釣魚臺領空向日本駐華使館首席公使橫地晃提出嚴正交涉，敦促日方立即停止非法侵權活動。

據《人民日報》報導，中國駐日本大使吳江浩上周六已經向日本外務事務次官船越健裕提出嚴正交涉。吳江浩表示，日本政府放任一架民用飛機非法進入釣魚臺領空，嚴重侵犯中國主權。中方強烈不滿、堅決反對，已依法採取必要管控措施，警告驅離。

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中方要求日方認識到事態嚴重性，切實採取措施，防止類似事件再次發生。釣魚臺及其附屬島嶼是中國固有領土。如果日方採取新的挑釁舉動，中方必將予以堅決反制，堅定維護國家主權和海洋權益。

中國國防部新聞發言人張曉剛周日也說，日方民用飛機非法進入釣魚臺領空，嚴重侵犯中國領土主權，中國海警採取必要管控措施，予以警告驅離，完全正當合法。中方要求日方嚴格約束公民活動，停止挑釁行徑，避免帶來不穩定不安全因素，影響中日關係發展大局。