中美需求下滑 日本出口兩年來首次負增長

川普欲正式啟動與歐英日貿易談判之際，日本貿易失去了強勁的勢頭，9 月出口 22 個月以來首次出現下降，進口則較前值腰斬。

10 月 18 日周四，日本財務省公布數據顯示，日本 9 月出口年增率下滑 1.2%，不及預期增長 2.1%，大幅遜於前值 6.6%；日本 9 月進口年增率增長 7%，弱於預期 13.7%，遠不及前值 15.4%。

英國《金融時報》引述凱投宏觀資深日本經濟學家 Marcel Thieliant 分析認為，出口持續疲軟表明日本第第三季經濟活動或已陷入停滯。

出口價格增長放緩在一定程度上可以解釋出口為何下滑，但這並非全部原因。

報告指出，分類別看，通信機出口大跌近三成，建設、採礦機械出口下滑 15.8%，汽車出口下跌近 5%；進口方面，油氣需求大增，石油製品增長逾八成，液化天然氣進口增長 42.6%。

分國別看，日本對主要貿易夥伴出口均現萎縮。

其中，日本對歐盟出口 20 個月來首次下滑，讀數為 4.1%。船舶出口大跌近 50%，汽車出口下滑 23.8%。進口小增 0.7%，但值得注意的是，原動機進口大幅下降逾 50%。

日本對中國出口下滑 1.7%，為 7 個月來首次下降，遠遜於前值 11.9% 的增幅。其中，通信機出口大降四成，半導體等電子元件品類下滑 23.1%。

日本對美國出口連降兩月，9 月下滑 0.2%，較上月 5.2% 的降幅有所改善。其中，二輪自動車出口大增超過七成，音響、映像機器增長 35.3%；與此同時，醫藥品和建設、採礦機械出口有所下滑。

《金融時報》指出，出口下滑將進一步為日本政府帶來壓力。日前，美國貿易代表辦公室（USTR）已向國會致信，稱計劃與歐盟，英國和日本開展貿易談判。

根據規則，美國在通知國會後 90 天內無法開展談判。目前各方預計，美日談判最快將在 2019 年 1 月中旬左右啟動。

同時，USTR 還需要在正式開啟談判 30 天前遞交其談判目標。而 USTR 已在信中寫明，美國希望在汽車、農產品和服務貿易等領域與日本進行談判。

若日本逃避談判，安倍政府或將面臨對美汽車出口被徵收高額關稅的後果。

日本是僅次於中國與墨西的美國第三大貿易逆差國，去年美國對日本的貿易逆差達 689 億美元。汽車關稅威脅就是川普偏愛的短期極限施壓策略：用汽車關稅這把利劍，來逼迫日本擴大汽車進口和開放牛肉市場，降低農業關稅。

9 月，日本未季調商品貿易帳順差達到 1396 億日元，預期逆差 451 億日元，前值逆差 4446 億日元；季調後商品貿易帳逆差 2389.36 億日元，預期逆差 3334 億日元，前值逆差 1904 億日元。