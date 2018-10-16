控日亞化等公司侵害專利遭東京地院駁回 億光：雙方仍可上訴

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 與日亞化雖結束白光 LED 美國專利號訴訟，由億光獲得最終勝利，但雙方的專利爭訟戰火仍持續延燒，日亞化今日稍早指出，億光在東京地院就日亞化等 3 家公司提起的專利訴訟遭地院否定主張，億光而後也發布聲明強調，億光所擁有的 COB 專利仍有效，可持續主張權利，對判決表示尊重，但雙方仍可上訴。

日亞化今日發布新聞表示，日本東京地方法院就億光對日亞化、西鐵城電子及大光電機共 3 家公司所提起的專利侵害訴訟作成判決，將億光的請求全部駁回。在該訴訟中，億光主張日亞等公司販賣的 COB 產品與搭載該 COB 產品的照明設備，涉及侵害其日本專利第 3989794 號，但東京地院否定億光的主張。

不過，億光隨後也發布聲明強調，億光所擁有的 COB 專利仍有效，可持續主張權利，關於東京地方法院的判決表示尊重，但該判決並非最終審定，雙方均可上訴。

此外，億光的中國子公司也於今年 9 月 28 日，向中國深圳中級人民法院提出專利侵權訴訟，控告深圳日亞化及其經銷商恒炘源，侵害億光覆晶 (flip-chip) 專利技術，並要求法院針對侵權產品下達禁制令與損害賠償。中國專利複審委員會已確認該專利有效，駁回日亞化的專利無效請求。

億光目前覆晶專利佈局廣泛涵蓋美國、中國、日本、歐洲、韓國及台灣等所有重要市場，且大量應用於車載、背光與照明等用途。