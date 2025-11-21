億光佈局新興產品應對背光衰退 無人機與碳化矽將增添新動能
鉅亨網記者吳承諦 台北
LED 廠億光 (2393-TW) 今年前三季營收及獲利均呈年減，法人指出，主因是背光事業的顯著衰退，帶動營運走弱，不過億光積極布局無人機及碳化矽（SiC）封裝，可望為億光帶來新成長動能，並提升產品組合毛利率。
法人指出，億光營運受挫的核心原因在於背光事業的顯著衰退，此業務直接受到面板產業景氣疲軟的連動衝擊。受到終端需求不振影響，法人預期背光產品佔公司營收比重將持續下探，從 2024 年預估的 17% 降至 2025 年的 13%，並進一步降至 2026 年的 11%。
法人提到，億光在核心業務上仍維持穩健的結構支撐。根據公司第三季營收組成，不可見光產品依然是最大的營收來源，佔比高達 39%，展現其在光耦合器、紅外線傳輸等領域的市場地位；其他主要營收動能來自於消費性產品佔 23%、車用產品佔 14% 以及照明產品佔 10%，皆穩固億光營運。
面對傳統業務的瓶頸，市場高度關注億光在新興高價值領域的佈局與突破，法人表示，億光正積極投入如無人機及碳化矽（SiC）封裝等新興應用領域。在無人機方面，公司主要提供無人機所需的紅外線發射與接收元件，這些元件對於無人機的避障、定位與光學通訊至關重要。
同時，億光也開始切入下一代功率元件碳化矽（SiC）封裝市場。由於碳化矽晶片能有效提升電能轉換效率，其封裝需求在電動車、儲能設備和快速充電樁等領域快速成長，億光期望憑藉其深厚的封裝技術優勢，抓住高成長率市場的新機會。這些新產品線可望提供公司下一階段的成長契機，並優化產品組合毛利率。
