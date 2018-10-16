〈開發金法說〉小金雞中壽獲利貢獻達30% 外資按讚持股比突破3成

開發金 (2883-TW) 今 (16) 日召開法說會，總經理王銘陽表示，開發金併購中國人壽 35% 後，帶動開發金總資產快速成長，中壽也成為今 (2018) 年前三季獲利貢獻最高的子公司，占金控獲利比重 30%；開發金今年前三季稅後純益年增 31%。王銘陽表示，開發金四大獲利引擎完備，有利於提升股東權益報酬率，也因此深獲外資青睞，外資持股比例，從去年的 25.2%，增加到 30.2%，年增 5 個百分點。

開發金資深副總暨發言人張立人表示，受惠資本市場走揚、轉投資中壽獲利貢獻及加速活化投資部位，開發金今年前三季稅後純益為 85.3 億元，扣除去年凱基證一次性投資收益後，年增 31%。

中壽為前三季獲利貢獻最高的子公司，占金控獲利比重 30%，其次為凱基銀行比重為 24%。

中壽副董事長郭瑜玲表示，中壽前三季稅後純益達 105 億元，年成長 38%，也是獲利首度突破百億元，主要是投資收益成長 16%，加上外幣保單銷售強勁，帶動中壽初年度保費年成長 88%；以及完成收購安聯人壽傳統保單後，也進一步擴大市占率與客戶基礎，這些都是中壽今年大幅成長的動力。

凱基銀行部分，凱基銀行總經理張立荃表示，存款及放款都呈現兩位數的快速成長，帶動利息淨收益成長 17%，第三季逾放比為 0.18%，顯示資產品質良好。累計前三季手續費淨收益年增 12%，惟稅後純益表現受金融交易影響衰退 11%。

開發資本加速活化資產，但是受到近期股市震盪影響獲利，前三季稅後純益年減 7%。凱基證券受惠股市交易活絡、經紀業務表現帶動經常性獲利成長，但是，因凱基證券去年認列中壽一次性投資收益 38.3 億元，如果扣除此一次性收益，凱基證券今年前三季稅後純益年增 27%。

中華開發資本降低自有資產同時今年回收 111 億元，較去年同期大幅成長 157%，可見在有效運用自有資金上的成效。

王銘陽表示，由於凱基銀行集中壽資產快速成長，財務槓桿由 2017 年底的 9.6 倍，增加為今年 9 月底的 11.5 倍，資產運用效率更好。

張立人表示，開發金控併入中國人壽之後明顯反映在獲利表現上，同時也帶動整體資產規模大幅成長。截至今年第三季止，開發金控整體資產達 2.78 兆元，較去年同期成長 17.5%。

王銘陽表示，開發金四大獲利引擎完備，有利於提升股東權益報酬率，也因此深獲外資青睞，外資持股比例從去年的 25.2%，到今年 9 月底，已攀升至 30.2%，足足增加 5 個百分比，也就是成長了 20%。