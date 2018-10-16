中廣核短期“陣痛”或將延續，回A之事“另有乾坤”

10月14日，中國最大的核能發電公司——中國廣核電力股份有限公司（01816-HK，簡稱“中廣核”）發布三季度運營簡報。公告稱，2018年1月至9月份，集團運營管理的核電機組總上網電量約為11.45萬吉瓦時，較去年同期增長13.03%；其中，來自於附屬公司的上網發電量為9.52萬吉瓦時，同比增長10.60%，佔中廣核發總上網電量約83%。

（圖片來源：中廣核公告）

從表面上看，中廣核業績增速可以，體現企業整體規模增速向好。若從對應的股價上看，投資者或許不買賬。業績同比增長，基本符合預期，為何股價且紋絲不動甚​​至出現下跌？單從業績及股價表現上看，確實是業績與股價出現背離的狀態。如果我們橫向觀察中廣核的競爭對手及股市大環境的當下，或許能為投資者覓得答案。

截至2018年1月2日-2018年10月12日收盤，中廣核股價在該區間的漲跌幅為-16.74%，恆生指數在該區間的漲跌幅為-13.76%。雖然中廣核是在香港上市的，但中廣核主要的經營活動是發生在內地的。中廣核在內地最主要的競爭對手是中國核電（601985-CN）。中國核電在該區間的股價漲跌幅為-24.90%，上證指數在該區間的漲跌幅為-21.34%，電力行業在該區間的漲跌幅的-29.35%。

（圖片來源：同花順）

從股價及權重指數漲跌幅上看，我們不難發現股價表現與所處環境是正相關的。綜上對比，中廣核的漲跌幅優於同行業競爭對手，稍微弱於恆生指數。若從行業競爭對手的估值上看的話，中廣核的估值也是被低估的。截至2018年10月12日收盤，中廣核的市盈率（PE）約為8.5倍，競爭對手中國核電市盈率約為16.62倍。估值相差近一倍，更多的與股價有關及所處市場對其估值的評判。

值得一提的是，競爭對手中國核電在上週六（13日）發布1-9月份的運營簡報。公告稱，截至2018年9月30日，中國核電前三季度累計商運發電量849.44億千瓦時，同比增長13.55%；業績同期增速表現基本與中廣核持平，但股價表現均不理想。

實際上，中廣核及中國核電的股價表現受自身所處大環境影響之外，自身問題及短期因素影響也是不可忽視的。

短期因素:美國核電禁令劍指中廣核

10月11日，美國核安全局針對中國民用核能發布新合作框架，對與中國的民用核能合作提出多項限制條件：1、禁止出口與美國有直接的經濟競爭，如華龍一號，以及CAP1400的美國專有設備；2、維持原AP1000技術轉讓范圍，範圍外的相關技術、設備均禁止轉讓；3、禁止小堆和非輕水先進反應堆的出口，禁止2018年1月1日後的新技術轉讓；4、禁止與中廣核進行相關技術、設備轉讓。

面對美國核電禁令，中廣核對此事件回應是，“我們已註意到相關報導，我們不理解美國政府對中廣核的推論是基於已被證實的事實，還是已生效的司法判決。目前看，兩者皆不成立，美國政府的推論是不恰當的，我們保留以法律手段維護企業合法權益的權利。中廣核在英國開展的項目，沒有使用美國核技術，並且核技術出口過程受到中國監管當局嚴格管制。我們將繼續與合作夥伴一起推動英國新建核電項目。”

競爭對手中國核電也對此作出回應，“華龍一號屬於中國自主化知識產權的三代核電技術，設備國產化率超過85%，進口設備基本沒有美國提供的產品，即使有，我們認為也不存在唯一性，所以此次禁令不會對華龍一號的建設產生影響。華龍一號示範工程福清5、6號機組自2015年開工以來，進展順利，所有重大節點均按期或提前實現，目前5號機組、6號機組均處於安裝階段，工程建設的安全，質量，進度和投資均符合計劃要求。禁令中關於AP1000建設的設備部件，其政策為推定批准，因此不會對AP1000項目產生影響。”

美國外交政策委員會研究員詹姆斯‧格蘭特表示，這一禁令實際上扼殺了西屋電氣與俄羅斯Rosatom該公司、法國阿海琺(Areva)或中國本土華龍等公司競爭的能力。

雖然，國內兩大核電發電企業，均表示對自身及業務發展影響不大。但是市場還是較為擔憂的。主要擔心的是怕再出現類似“中興通訊事件”，及特朗普執政當下“不按套路牌”處事風格，會不會再牽連出其他不利的影響因素。對此，不排除部分投資者為防範於未然，出現拋售手中的股票，以防範不確定風險的發生。

短期因素：資本支出及負債率趨於高位

截至2015年—2017年及2018年上半年，中廣核的購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金分別為180.2億元人民幣（單位下同）、179.1億、191.14億及140.1億；資本支出規模持續增大，雖然是與核電行業的資本密集型屬性有關，但是企業規模發展壯大同時體質（利潤）不行，一定程度將影響股價的估值。同期，中廣核資負債率分別為69.02%、71.93%、71.75%及70.10%；也是處於行業較高的水平。中廣核負債主要來自於銀團貸款、發行債券等方面。其中，截至2018年6月底，中廣核的銀行及其他借款總額為222.4億元，與2017年年底的221.4億元相比。儘管債務與股權比率從2017年底的203.4%下降到6月底的189.6%，但槓桿率仍保持在行業較高水平。

資本支出的增加及負債率居高不下，跟近兩年資管新規及金融嚴監管的影響有關，導致中廣核融資成本及利率上升。值得一提的是，若中廣核今年在A股發行IPO順利通過的話，可以緩解其高負債的現狀。若不通過，可能長期影響機構投資者對其股價的估值。

雖然，中廣核短期股價受多因素影響，但對於核電未來的發展是看好的。長期發展及中廣核所處行業的地位上看，目前處境或許只是企業發展的“陣痛期”。

核電行業發展空間巨大

近年來我國核電發電量增速遠高於水電、火電及風電，核電發電量佔總發電量的比重也不斷提升，但與發達國家的核能發電佔總發電量的比例相比，我國的核電佔比仍然較低，核電行業仍具有較大發展空間。未來，隨著社會對電力需求的擴張和對清潔能源需求的加大，核電將是我國電力發展的必然選擇，勢必在電力供應中發揮更大的作用。

核電行業是關係國計民生的重要行業，核電站屬於需要經國務院負責核查和批准重大投資項目。除國務院外，核電行業還受包括國家能源局、國家發改委、生態環境部及 各地物價局等多個部門監管。因此政策環境對本公司的發展及盈利前景具有重要影響。我國的核電站建設自從福島事故停滯後，在中央高層領導人和國務院以及各部委的政策支持下，於2015 年重啟。 2016年12月29日，國家能源局和國家發改委製定《能源生產和消費革命戰略（2016-2030）》，提出2021—2030年，非化石能源佔能源消費總量比重達到20%左右。

根據國家能源局規劃，2020 年我國核電在運機組裝機容量將達到58,000兆瓦，在建裝機容量30,000兆瓦，即“十三五”期間我國需新開工核電產能33,000兆瓦，投入運營30,000兆瓦。政策環境的不斷向好，將促進中廣核積極拓展業務、深挖管理潛能，提升營收規模及盈利能力。

結束語：

對於中廣核目前發展的困境，是受自身因素及短期不確定因素影響（美國的核電禁令）。短週期上看，短期具備想像空間的是中廣核回A上市之事，是有利於中廣核解決短期融資問題及債務問題，也有利於股價的提振。長期發展上看，隨著國家政策大力扶持核電行業的發展，作為行業龍頭的中廣核勢必是直接受益者。