美財長班森特：目標將伊朗石油出口減少九成以上

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-15 01:00

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美國財政部長班森特 (Scott Bessent) 周五 (14 日) 接受福斯財經新聞網 (FOX Business) 訪問時表示，川普政府目標是將伊朗的石油出口量降至當前水準的不到 10%，並重啟對伊朗核計劃的「極限施壓」(Maximum Pressure)政策。

班森特在訪談中說：「我們致力於將伊朗的石油出口量壓縮到每天 10 萬桶，這是川普任期內的目標。」據了解，目前伊朗的石油出口量為每日 150 萬至 160 萬桶。貝森特還表示，如果總統要求，他將加大對俄羅斯能源的制裁。

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這番言論一出後國際油價一度飆升，不過截稿前雙雙回落，4 月交割的布蘭特原油期貨下跌 0.35%，至每桶 74.76 美元；3 月交割的西德州原油期貨下跌 0.69%，至每桶 70.80 美元。

川普上周簽署一項行政命令，旨在進一步對伊朗施加經濟壓力，延續他在第一任期內的強硬立場，目的是防止伊朗獲得核武器。班森特強調，伊朗的石油收入使其能夠資助「世界各地的恐怖活動」，他還提到中國和印度可能是購買受制裁伊朗石油的國家，這種行為是「不可接受的」。

班森特表示，將伊朗的石油出口量壓縮到每天 10 萬桶將讓伊朗面臨「極度經濟困難」，因為伊朗內部的數據顯示，該國經濟正因為「高漲的通膨」和「龐大的預算赤字」變得相當脆弱。

外媒指出，班森特的言論比川普此前的語氣更為強硬。川普上周曾表示，他對簽署針對伊朗的該命令感到猶豫，並希望能達成協議以避免實施此政策。

在川普 1 月 20 日上任前的幾天，亞洲的石油煉油商已經開始尋找替代供應，以防他的政府限制伊朗或俄羅斯的石油出口。然而，隨著川普政府首次措施的宣布，這些擔憂有所減少，該措施僅針對 3 艘油輪。