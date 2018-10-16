鴻海現金減資2成18日停牌 26日恢復交易 盤中面臨70元關卡保衛戰

鴻海 (2317) 將於本週四 (18 日) 因現金減資兩成而停牌交易，預計 26 日恢復交易。鴻海早盤一度下跌觸及 70 元關卡，由於先前現金減資包括錸德 (2349)、奇力新(2456)、台勝科(3532) 等，減資後重新掛牌股價卻重挫，加上外資近期持續賣超鴻海，鴻海減資前是否再現賣壓？股價能否守住 70 元關卡？以及外資賣壓何時停止？值得觀察。鴻海此次首度辦理現金減資，金額 346.57 億元，減資比率 20%，每股退還股東 2 元現金，減資後股本將降至 1386.29 億元，每股淨值將由 68.58 元攀升至 83.23 元。



而鴻海舊股票最後交易日為 10 月 17 日，現金減資後換發的新股票預計 10 月 26 日上市交易。而外資 10 月以來賣超逾 10 萬張，儘管鴻海 9 月營收約為 5,849.29 億元，月增 47.42%，年增 29.68%，創下歷年同期新高，單月次高，今年第三季營收 1 兆 3773 億元，創下歷年同期新高。鴻海累計今年前 9 個月營收達 3 兆 4858.62 億元，年增 17.08%，是歷史同期新高。外資預期第四季營收仍維持高檔，不過擔心毛利率不確定等因素，包含鴻海子公司 FII 股價表現不佳，影響業外獲利，是外資較擔憂的部分，造成近期外資持續出脫股票。