製鞋廠前3季獲利 豐泰EPS 5.62元領先鈺齊3.77元

製鞋廠陸續公布前 3 季自結獲利，NIKE 概念股豐泰 (9910-TW) 稅後純益 37.54 億元，每股 5.62 元，勝過鈺齊 - KY(9802-TW) 稅後純益 5.5 億元，每股純益 3.77 元。

鈺齊今 (16) 日公布 2018 年第 3 季自結獲利，由於階段性廠區產能調配有成，單季毛利率、營益率都呈現季增及年增，第 3 季營收 25.91 億元，毛利率 17.1%、營益率 7.9%，歸屬母公司業主純益 2.11 億元，每股純益 1.45 元，其中毛利率季增 1.55 個百分點，年增 1.48 個百分點，稅後純益季減 12%，年增率 71.7%。

鈺齊累計前 3 季合併營收為 73.75 億元，毛利率 17.2%，年減 2.78 個百分點，營業利益 5.6 億元，歸屬母公司稅後淨利 5.5 億元，年減 12%，每股純益 3.77 元，為歷史同期次高。

鈺齊指出，2018 年中淡季積極推行廠區產能調配專案，已依各原訂計劃逐步到位，整體獲利基盤及規模經濟效果，已進入另一成長循環，雖秋冬季款鞋接單之際，因產能調配未臻完善而相對保守，導致第 3 季營收較去年同期微減，但經學習曲線調整後，獲利能力已呈逐月成長，單季毛利率及營業利益率已達 17.1%，擺脫第 2 季因產能大幅度調配而造成的短期獲利波動，未來仍有成長進步空間，樂觀看待下半年及明年春夏鞋款的整體營運表現。

豐泰第 3 季營利率表現也優於預期，實際出貨量高於公司預估，9 月合併營業利益 7.32 億元，營益率 13.16%，前 9 月營業利益 52.26 億元，營益率 10.97%；累計 1-9 月歸屬於母公司業主純益 37.54 億元，每股純益 5.62 元。