台股盤中—權王股王不同調 開高走低萬點得而復失

台股今 (16) 日在台積電、可成為首的蘋概股領軍下，一度漲逾百點，收復萬點大關，但股王大立光盤中走弱，拖累午盤前指數漲幅收斂，在 9900 點之上展開震盪，法人指出，大盤短期內難脫震盪格局，待站穩萬點後，再另行多做布局。

蘋果 iPhone XR 上市在即，市場預期將帶動新一波換機潮，供應鏈營運將升溫，今日台積電大漲逾 2.6%，帶動相關概念股和碩、可成、大漲逾半根漲停，臻鼎 - KY 漲 4%、台達電也有 2.5% 的漲幅。

不過股王大立光因對第四季展望較為保守，今然盤中股價再度下挫逾 3%，3400 元關卡得而復失，而鴻海也在平盤下震盪整理，表現相對弱勢，加上南亞科、遠東新等跌幅擴大，也拖累指數午盤前漲幅收斂。

族群方面，市場傳出，一家非台系蘋果 iPhone 新機金屬機殼供應商大陸廠區出包，台機殼廠可望受惠，今日在可成領漲之下，鎧勝 - KY、鴻準也有所表現。

而在大盤震盪之下，被動元件業再度受資金青睞，國巨漲逾 4%、華新科漲逾 5%，帛漢、智寶、凱美、鈞寶等攻上亮燈漲停，大毅、光頡等也有逾 3% 漲幅。

法人指出，雖然近期市場資金有回流趨勢，但盤勢看來短期內依舊難脫震盪格局，接下來 iPhone XR 將開賣，加上財報法說季即將來臨，題材面加持，有助台股站穩萬點，投資人可待底部支撐成形後，再另作布局。