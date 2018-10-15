鴻海減資前夕 外資連6賣共逾9萬張 持股比重降至近年新低

鴻海 (2317-TW) 本周四 (18 日) 將停牌辦理減資，但近日大盤震盪，加上市場依舊擔憂美中貿易戰對消費性電子終端需求影響，外資近 6 個交易日天天賣超鴻海共逾 9 萬張，持股比重降至 43.06%，為近年新低。

鴻海 18 日將停牌辦理首次減資，預計減資 2 成，銷除約 34.65 億股，10 月 21 日起至 10 月 25 日止停止辦理過戶，減資換票基準日 10 月 25 日，新股票上市買賣日 10 月 26 日，並將於同日發放退還股款每股 2 元，減資後實收資本額將降至 1386.29 億元。

雖然鴻海公布 9 月營收表現亮眼，創下歷史單月次高紀錄，推升第三季營收同創歷史同期新高，但因碰上美股、台股重挫，上周股價盤中一度跌落 70 元大關，創 2013 年 6 月以後，5 年多以來的新低。

以籌碼面來看，外資連 6 日賣超共逾 9.01 萬張，其中在 11 日大賣 4 萬多張後，12 日大盤回溫，也沒有逢低回補的跡象，依舊賣超 1.34 萬張，持股比重下降至 43.06%，為近年新低水準。

法人表示，雖然 iPhone XR 上市在即，但目前美中貿易戰氛圍壟罩下，市場對消費性電子鐘端的需求依舊保守看待，加上外資連日大舉賣超，也為鴻海接下來的減資行情增添變數。