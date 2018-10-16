〈財報〉美銀美林淨利飆高 32% 卻在金融股上演兩樣情

週一 (15 日) 美銀美林 (BAC-US) 公告第三季度財報結果，調整後每股純益為 0.66 美元，優於預期 0.62 美元，然而信貸增長遠遠落後競爭對手，引起市場疑慮，促使該公司盤中股價隨之下跌 1.7%。

美銀美林週一發布最新財報，由於基礎業務的表現不佳，盤中股價應聲下跌 1.7%，與此同時，與其他金融股上演兩樣情，富國銀行大漲 2.8%、摩根大通微漲 0.11%，美銀美林成為週一金融類股中表現最差的個股之一。

美銀美林股價表現。(圖：Investing)

美銀美林第三季財報表現：

調整後每股純益：0.66 美元，年增 43%

營收：228 億美元，超出預期。

淨利：72 億美元，年增 32%。

消費者銀行業務：利潤增長 49% 至 31 億美元

全球市場：利潤增長 21% 至 9.12 億美元，但營收略降至 38 億美元，如預期。FICC 交易營收下降 5% 至 21 億美元; 股票交易上漲 3% 至 10 億美元。

投資銀行業務：由於顧問和槓桿融資降低，該部門持續陷入困境，下降至 12 億美元。

財富管理：利潤增長 31% 至 10 億美元。

美銀美林執行長 Brian Moynihan 在財報聲明中提到，穩健的美國經濟和健康的美國消費者的支持下，美銀美林達到史上最高的季度稅前獲利。這代表著連續第 15 季的正營運槓桿，受到存款持續增加、客戶財富管理結餘、穩健信貸增長和的嚴格的費用管理等因素驅動。

在成本控管下，美銀美林第三季獲利上揚 35%。透過減少員工、關閉獲利低的分支機構，並停用舊技術系統等方式節流，年度開支削減了近數十億美元。

然而，投資者更關注其基礎業務的表現，Keefe, Bruyette & Woods 交易主管 R.J. Grant 表示：「當銀行的信貸增長優於預期時，這絕對是一個驚喜！」

美銀美林信貸年增率達 0.3%，至 9300 億美元，其中房貸與信貸業務下降抵銷了消費者銀行業務、財富管理和商務信貸的增幅。而該公司信貸年增率達 0.3%，卻遠遜於同業摩根大通 6% 和花旗 4%。

併購顧問費用在本季下降 26%，而承銷債券發行亦下滑，其銷售和交易營收降低 5%。美銀美林財務長 Paul Donofrio 對此坦承，我知道我們可以做得更好！併購業務市占率下滑後，該公司正在努力力網狂瀾。

該銀行計劃到 2020 年將年度成本保持在 535 億美元左右。相比之下，超過 800 億美元的成本僅佔 2011 年收入的 85%。

摩根大通 (JPMorgan Chase) 和花旗集團 (Citigroup) 上週五 (12 日) 公布最新財報，雙雙優於分析師預期。金融業今年的發展皆有不錯的表現，主因在受益於強勁的美國經濟、升息、稅改、存款增加，以及貸款需求穩健的影響。