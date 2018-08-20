風雨飄搖！美銀美林：市場轉向防禦類股 拋售科技、金融股

過去一週，投資者自股市和債券基金中撤資，並將投注在科技和金融股的資金移轉至醫療保健股上。

美銀美林數據指出，過去一週投資者自股票共同基金和 ETF 中撤資 36 億美元，自美股中撤資 26 億美元。

但在股市投資者心態轉向防禦之際，他們也同樣拋售公債，美國公債和政府債券一週內淨流出 15 億美元，創下 2016 年 12 月以來最高額，整體而言，債券流失總額達 23 億美元。

美銀美林指出，雖然投資者拋售美股，但據美銀美林基金管理人每月調查報告顯示，過去一週美股增持總額卻創 2015 年 1 月以來最高額。

但投資者似乎持續為季度性市場風暴做準備，因為股市最慘淡的季節通常在 8 月下旬和 9 月初。

醫療保健股流入 8 億美元，使該產業過去一季流入總資金達 55 億美元，本季 S&P 健康保健產業一直是表現最好的產業，且自 6 月底以來漲幅已達 8.6%。

然而，美銀指出，同時期科技股卻淨流出 5 億美元，創下自 2 月拋售潮以後最大單週淨流出金額。金融股也同樣高額淨流出達 12 億美元。

美銀指出，過去三個月表現最棒的前 5 大產業一直都是防禦類股：必需品、公用事業、不動產投資信託、醫療保健和電信通訊。

投資者也連續第 23 週自歐股撤資，流出金額達 29 億美元。新興市場流出金額 2 億美元，規模相較小。

另外投資者也拋售黃金，其一週流出金額達 5 億美元。