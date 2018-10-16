〈Q3財報搶先看〉Netflix 財報發布在即！高盛等投行下修目標價 早盤應聲重挫4%

高盛與 Raymond James 擔心升息影響 Netflix 獲利估值，因此下修其目標價格，受此消息拖累，週一 (15 日) Netflix 早盤股價應聲重挫 4%。Netflix 將於週二 (16 日) 盤後將發布最新財報。

受高盛等投行下修目標價影響，週一 Netflix (NFLX-US) 早盤重挫 4%，盤中震盪走高，尾盤下滑至 1.89%，來到每股 333.13 美元。

高盛為即將到來的 Netflix 財報提供看漲評級，但仍將其 12 個月目標價格從 470 美元下調至 430 美元。

高盛分析師 Heath Terry 給客戶的一份報告中提到，雖然更廣泛的市場表現和持續升息的擔憂已經成為影響股價表現的更重要因素，但我們認為，除了下一季的前瞻指引之外，共識預期提高和用戶淨增數對 Netflix 股票表現是積極的催化劑。

除了高盛外，Raymond James 分析師 Justin Patterson 也下調目標價格 10% 至 400 美元，以反映利率上升的經濟環境。

Patterson 表示 Raymond James 仍然對 Netflix 股價抱持「看漲」，因為該公司營收增長的驅動因素仍然很多，而負面催化劑 (如其他流媒體服務的競爭威脅) 顯得很低。

由於升息、貿易緊張局勢升級，以及貨幣政策緊縮的擔憂，導致上週科技股大盤拋售，Netflix 股價上週下跌 6.1%，該股先前曾創下 419 美元的歷史新高，在 8 月跌至 317 美元的低點，此後小幅回升。

Netflix 靠第三季財報扳回一城？

7 月 Netflix 公布第二季的新訂閱戶為 515 萬，比上一季的 741 萬和自家公司預測的 620 萬還要低出很多。Netflix 執行長 Reed Hastings 將此次失誤歸咎於錯誤的內部預測和拙劣的業務。但自上季財報發布至今，累計股價已下滑 13%，市場多指望該公司第三季用戶數量能有所提高，一掃先前陰霾。

FactSet 調查的分析師預計，Netflix 第三季每股純益為 0.68 美元，年增 134%。預計該公司將增加 532 萬訂閱戶，與去年相同，略高於 Netflix 預測的 500 萬訂閱戶。預計約有 435 萬訂閱戶來自世界各國，65 萬訂閱戶來自美國。

Netflix 取得了巨大的領先優勢，Netflix 的市值今年超過迪士尼，擁有新收購 Fox 資產的迪士尼緊接著跟隨 Netflix 投入串流媒體業務。亞馬遜、蘋果、HBO 和其他公司也向流媒體注入資金。