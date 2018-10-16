中國 iPhone 需求迅速下滑 高盛警告：蘋果財報獲利不妙

上週日 (14 日) 高盛於客戶報告中示警：「中國 iPhone 需求快速放緩可能會讓投資者對即將發布的財報大失所望。」，週一 (15 日) 蘋果 (AAPL-US) 股價應聲下挫，盤中一度下跌 2%，成為美股三大指數中最大拖累因素之一。

與上週一樣，週一科技股受到蘋果帶頭領跌，導致市場走低，蘋果股價開盤走跌，盤中一度下跌至 221.27 低點，暫報每股 218.23 美元。

蘋果股價趨勢圖。(圖：Investing)

高盛分析師 Rod Hall 在給客戶的一份報告中表示，由中國消費者需求迅速放緩的種種跡象顯示，可能很容易影響蘋果今年秋季整體 iPhone 需求。

Hall 認為，儘管中國智慧型手機市場第二季出現了些微許增長，但預測第三季手機銷售年降率達 15%。預計蘋果的最新旗艦機 (iPhone XR、iPhone XS Max) 可抵消疲軟的態勢，然而對蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 來說，中國整體手機需求下滑代價可說是相當昂貴。

Hall 進一步解釋：「考量到蘋果股價上行的潛力都聚焦在，中國對更大的螢幕尺寸需求上，若中國手機消費需求持續疲軟並影響高階手機市場，那麼蘋果公司在第四季財報獲利的可能性將有所下滑。」

高盛預測，蘋果在本會計年度，經調整後的每股純益為 11.78 美元，2019 年則為 13.77 美元。截至 12 月的第四季 iPhone 手機預計將售出 8000 萬部，其中包括中國的 1300 萬部，佔 iPhone 整體銷售的 16%，比去年同季 19% 還低。

Hall 將蘋果股票評級維持「中性」，12 個月的目標價格設為 240 美元，這意味著明年將可能上漲 8%。