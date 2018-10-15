特斯拉亞洲最大規模充電站落地香港

10 月 15 日，據香港《南華早報》報導，特斯拉在香港九龍灣富通中心（FTLife Tower）建起了一座擁有 50 個充電位的電動汽車充電站，這也是亞洲同類充電站中規模最大的一個。

上述報導稱，該充電站有兩層樓，停車場車位達 122 個，其中 50 個將會配備特斯拉充電樁，充電樁功率高達 7 千瓦 / 小時，所有車輛的停車費均為每小時 28 港元，電動汽車無需額外支付充電費。

對此，特斯拉一位發言人表示：「我們很高興香港成為世界上規模最大的目的地充電站之一，這也是我們向香港車主兌現的長期承諾的一部分。這些基礎充電設備的增加，也突出了我們對香港市場持續投資的策略。」

今年 7 月，特斯拉在香港的第一個充電站已經正式在半山區投入營運，它可在 75 分鐘內為一台特斯拉電動汽車充滿電。

《南華早報》報導稱，目前，特斯拉在香港的 21 個超級充電站中，共有 92 個超級充電樁，以及超 400 個共享充電樁。

事實上，香港政府在 2017 年 4 月就取消了私用電動汽車的稅收減免優惠，這也給特斯拉帶來了嚴重衝擊。

數據顯示，在去年 4 月 1 日上述稅收政策調整生效之前，特斯拉在香港的電動車銷量一度大幅飆升，2017 年第一季新註冊量接近 3700 輛，僅 3 月份就達到 2939 輛，相比之下 2016 年下半年這一數字僅為 1506 輛。

而在政策調整後，低配版 Model S 在香港的售價就從之前的不到 7.5 萬美元上漲到 13 萬美元，促使電動汽車銷量大幅下滑。數據顯示，從 2017 年 4 月到今年 3 月，新登記的電動汽車只有 136 輛，相較而言，去年同期為 5819 輛。

《南華早報》援引特斯拉高管的話稱，無論香港政府如何改變電動汽車激勵措施，特斯拉都將持續擴大在香港的充電基礎設施。「公司將繼續在香港增加充電站，尋求與私人開發商建立更多合作關係，並計劃明年開設更多新的充電站。」特斯拉一位發言人表示。

雖然充電樁在不斷增加，但特斯拉的銷售模式近期又遭到質疑。一直以來，特斯拉都依靠自有店鋪進行銷售，而不通過傳統的經銷商網路（國內所稱的 4S 店），這就使限制了其銷售網路的發展。

據 CNBC 報導，特斯拉 Model 3 車型近期出現了嚴重的交付問題，不僅是量產不及預期，許多成品車也滯留在鐵路、倉庫中，就是送不到消費者家中。為解決這類問題，特斯拉也採取了非常規手段，如利用卡車將新車千里迢迢直接運送到買家家中，另外招募了專門負責交車的臨時工，但是這些舉措的收效如何，目前仍未可知。