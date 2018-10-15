Nvidia研發支出持續攀升 占比下降只因營收成長更快

繪圖晶片大廠 Nvidia(NVDA-US) 在過去幾年中，取得了巨大成功，該公司的營收和獲利飆升，股價在過去六年中大幅升值。

由於公司在財務上的成功，Nvidia 也大幅增加研發支出 (R&D)。在該公司最新年度報告顯示，其研發業務「包括軟體工程 CUDA 平台開發相關的工作，硬體工程 GPU、Tegra 處理器和系統，以及超大規模集成設計工程、架構和運算法。」

Nvidia 的研發支出成長顯著，在 2016 財年到 2018 財年之間，Nvidia 的研發支出增加了約 4.7 億美元，大約成長了 35%。

Nvidia 2016 到 2018 年的研發支出 (圖: The Motley Fool)

在今年前兩個季度，Nvidia 研發支出依然繼續快速成長。實際上，在 2019 財年上半年，Nvidia 已經花費了 11.2 億美元用於研發，比 2018 財年上半年增加了近 36%。從季度上來看，Nvidia 的研發支出從 2019 財年第一季的近 32% 增長到第二季的 40%。在最近的報告中，NVIDIA 表示這筆支出「主要是由於員工增加以及員工薪酬和其他相關成本增加，包括股票補償費用。」

對於科技公司而言，確保他們為研究和開發提供適當資金非常重要。畢竟，這些支出從根本上支持公司建立市場需要的產品和技術，最終促進公司的收營和獲利。因此關注公司的研發支出佔營收的百分比，得以了解公司組織的效率。

儘管近年來 NVIDIA 的研發預算大幅增加，但自 2014 年以來，該公司的研發支出在營收的占比實際上已大幅下降。不過，占比的下降並沒有特殊原因，只顯示出該公司的營收增長速度太快，以至於研發支出跟不上腳步，也顯示 Nvidia 在業務上的成功。未來，該公司在包含人工智慧、高速運算、以及電動車等相關領域的研發支出可望持續提升。