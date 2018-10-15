英特爾i9將上市！但CP值似乎低於AMD？

英特爾 Intel (INTC-US) 月初發布了最新的第 9 代 Core 和 Core-X 處理器。這些處理器將瞄準主流和高端桌機 PC 市場，新款處理器旨在成為各自市場上最先進的遊戲和粉絲御用級產品。

據了解，英特爾第 9 代「咖啡湖 Coffee Lake」其最高階 i9-9900K 旗艦刷新將擁有 8 核心。第 9 代「流域瀑布 Basin Falls」刷新 i9-9980XE 旗艦將擁有 18 核心。

英特爾的 i9-9900K，是其首款 8 核和 16 線程主流 CPU，時速則是 3.6 GHz 基本，單核和雙核操作中可升至 5.0 GHz。4 核心升壓值為 4.8 GHz，而 6/8 核心升值為 4.7 GHz，也是所有核心的 8 核心部分上看到最高的頻率。同時，這也是在 95W 電量的封裝下完成的，外界似乎預計此系統產生的熱能也不小。

i9-990K 的最大問題似乎是它的 CP 值，及 488 美元的建議售價。

英特爾聘請了第 3 方測試企業 Pricipled Technologies (PT) 對此展開評比，發現對比超微 AMD (AMD-US) 的 Ryzen 晶片，定價約 480 美元的英特爾 i9，是比定價約 300 美元的 Ryzen Threadripper 2700X 快 50% 以上。

CPU 評比 / 圖：Principled Technologies

然而，網友發現測試中將 Ryzen 一半的核心取消，也並未升級 AMD 的冷卻系統。對此，PT 發表道歉，便重新測試，而結果顯示，英特爾的 CPU 只比 AMD 的快上了 17%，而整體來說，比 AMD 快上 15%。

外界評論，認為當英特爾的 i9 於 10 月 19 日上市後，應會有更多獨立評論家做對比。

英特爾股價週五 (12 日) 上漲 1.47% 來到 44.88 美元。AMD 則是上漲 4.11% 來到 26.34 美元。