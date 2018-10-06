挨批猶如「雷曼兄弟」 特斯拉股價跌逾7%

曾因做空雷曼兄弟而聲名大噪的的對沖基金經理 David Einhorn，在最新報告中，稱特斯拉 (TSLA-US)「猶如雷曼兄弟」；昨 (5) 日特斯拉股價收跌 7.05%，至 261.95 美元。

週五美股盤前，特斯拉股價便開始走跌，主因在於，執行長馬斯克再度失控，於推特發文，嘲諷美國證券交易委員會 (SEC) 為「空頭致富委員會」(Shortseller Enrichment Commission)。

2018 年以來，特斯拉股價累計下跌約 12%。

根據 CNBC 報導，Einhorn 於報告中表示，除社群媒體發言外，馬斯克在其他方面的表現，也不穩定，且做出許多無法兌現的承諾。

Einhorn 直言，馬斯克期望的全自動化生產，等同宣告失敗，「他無法以預期的進度生產汽車」。

Einhorn 說，就像雷曼兄弟的欺騙行為，特斯拉恐淪為此等水準。

上個月，SEC 指出，馬斯克 8 月於推特發文，宣稱特斯拉下市「資金已到位」，但當時馬斯克並未與任何潛在資金來源，討論最關鍵的交易條款，顯然無法確保「資金已到位」。

SEC 當時強調，馬斯克的推文，等同公開宣布「虛假且帶有誤導性的私有化消息」，在發布前，也沒和任何人，討論這則推文的內容，且未依那斯達克規定，事先告知將發布此消息，此舉涉及證券詐欺。

9 月底，原已聘請知名律師、打算與 SEC「長期抗戰」的馬斯克，突然改變想法，決定與 SEC 和解。

為了達成和解，馬斯克必須辭去特斯拉董事長一職，且 3 年內不得再角逐此職務；此外，馬斯克和特斯拉，各需支付 2000 萬美元罰款，並任命 2 名新的獨立董事。

未料，馬斯克又失控，於推特寫道，「希望『空頭致富委員會』能有好表現，這是改名的絕佳時機。」

週五特斯拉股價收跌逾 7%，幾乎抹去與 SEC 和解後，所帶來的漲幅。