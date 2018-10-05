馬斯克嗆SEC圖利空頭 特斯拉盤前股價跌逾2.7%

甫與美國證券交易委員會 (SEC)和解的特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克，再度失控，於推特發文嘲諷 SEC 為「空頭致富委員會」(Shortseller Enrichment Commission)；受此消息影響，今 (5) 日美股盤前，特斯拉股價跌逾 2.7%。

台北時間週五晚間 9 點 04 分，Investing.com 數據顯示，特斯拉盤前股價下跌 2.78%，至 274 美元。

特斯拉盤前股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

上個月，SEC 指出，馬斯克 8 月於推特發文，宣稱特斯拉下市「資金已到位」，但當時馬斯克並未與任何潛在資金來源，討論最關鍵的交易條款，顯然無法確保「資金已到位」。

SEC 當時強調，馬斯克的推文，等同公開宣布「虛假且帶有誤導性的私有化消息」，在發布前，也沒和任何人，討論這則推文的內容，且未依那斯達克規定，事先告知將發布此消息，此舉涉及證券詐欺。

9 月底，原已聘請知名律師、打算與 SEC「長期抗戰」的馬斯克，突然改變想法，決定與 SEC 和解。

為了達成和解，馬斯克必須辭去特斯拉董事長一職，且 3 年內不得再角逐此職務；此外，馬斯克和特斯拉，各需支付 2000 萬美元罰款，並任命 2 名新的獨立董事。

未料，馬斯克又失控，於推特寫道，「希望『空頭致富委員會』能有好表現，這是改名的絕佳時機。」