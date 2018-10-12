台積電被曝將獲蘋果A13晶片訂單！未來全球市場占有率或超60%

據 Digitimes 援引產業鏈人士的消息稱，近期蘋果確認了 2019 年 A13 晶片全數交給了台積電。此前，台積電拿下了華為、高通、聯發科、超微、NVIDIA 等公司的大筆晶片訂單。2018 年上半年，台積電全球市場占有率達 56%。隨著客戶群及訂單規模的擴增，業界預計，2019 年台積電全球市場占有率有望超過六成。

台積電近期營收呈上漲態勢，其 9 月份營收 949.22 億新台幣，季增率成長 4.2%，年增率增長了 7.2%，是近年來單月第二高水平。台積電方面稱，這主要得益於台幣貶值及 7nm 訂單需求高漲所致，後續還會更多的 AMD、NVIDIA 的高性能 7nm 晶片訂單。

隨著 9 月份營收大漲，台積電 Q3 季度總營收達到了 2603.47 億新台幣，季增 Q2 季度增長 11.6%，年增率 2017 年 Q3 季度增長了 3.2%，整體表現略微超出 Q2 財報會議上對 Q3 季度的預期水平。1-9 月份，其累計營收也達到了 7417 億新台幣，年增率增長了 6%。

蘋果「偏愛」台積電

蘋果與台積電的合作關係始於 2014 年，當時蘋果新款 iPhone 和 iPad 的晶片都交給台積電生產。 自 2015 年與三星一起代工蘋果 A9 晶片後，台積電不負眾望，憑藉著技術及良品率的優勢，接連拿下獨家生產蘋果 A10、A11、 A12 晶片的代工訂單。

蘋果將晶片訂單悉數交給台積電也是兩家公司當年的下的一個「賭注」。蘋果營運長 Jeff Willams 在 2017 年參加台積電 30 周年慶時表示，當年雙方洽談合作可能時提到，如果蘋果要百分之百下單在台積電，台積電也必須投資 90 億美元生產 5 億顆晶片。當時兩家公司都冒著很大的風險，因為就當時的情況來講，很少有半導體公司會為一家客戶單獨投資 90 億美元。

Arete Research 分析師 Brett Simpson 在接受《EE Times》採訪時曾說：「只要台積電每年持續提供創新的產品，並且擁有高良品率，預計台積電在未來幾年將仍然是蘋果的唯一供應商。」

瑞士信貸 (Credit Suisse) 分析師 Randy Abrams 表示，台積電很可能在 2020 年之前仍然是蘋果處理器的唯一供應商，對於蘋果來說這是一個很特殊的情況，以往該公司傾向由多家亞洲供應商提供關鍵零部件，以分散風險並掌握定價的話語權。

對於台積電來說，支持蘋果代表著巨大的資本投資，也代表著必須以更快的速度推出領先半導體業界的技術。

台積電技術「碾壓」英特爾、三星等

據報導，台積電於今年 4 月率先進入了 7nm 製程時代，將是首家真正量產 7nmEUV 製程的晶片代工廠商。未來 5nm 製程時代，也恐怕只有一、兩家能跟隨上台積電的步伐。

在全球晶片代工市場上，隨著格羅方德 (GlobalFoundries) 製程推進受阻，英特爾及三星製成進度緩慢，台積電已率先量產了 7nm 工藝，目前在 7nm 製程工藝上成為贏家。

全球第二大晶片代工廠格羅方德在今年 8 月份便已宣布暫緩百億美元的 7nmFinFET 項目。未來消費電子產業將更加依賴台積電和三星兩家代工廠商。

而英特爾過去在半導體製程技術上曾保持領先優勢，在自 2014 年起放慢了發展腳步，14nm 成為其史上最長壽的製程技術，從 10nm 製程開始良品率無法有效提升，其量產計劃便一直延後。

Digitimes 報導稱，儘管英特爾確定 2019 年實現 10nm 製程全面量產，但因受製程延遲的衝擊、新舊平台轉換等問題，很有可能將放棄晶片代工業務，之後也將難以爭取到蘋果等大客戶的訂單。

三星曾是蘋果 iPhone 和 iPad 產品 A 系列處理器的獨家製造商。不過，隨著兩家公司之間的競爭和法律糾紛不斷加劇，蘋果開始轉向台積電。自三星失去了蘋果的晶片訂單之後，曾嘗試想要從台積電手中重奪晶片訂單。

Digitimes 在今年 6 月份的報導中稱，三星也想要在 2019 年從台積電手中分得一羹，爭取奪回部分 A13 晶片的訂單。此前，三星方面也在開發 InFO (扇出型) 封裝技術，並聲稱在 7nm 節點通過先進的 EUV (極紫外光刻) 技術全面超越台積電。不過，蘋果顯得更青睞台積電的 InFO 技術，A12 晶片代工訂單全部交給了台積電。

此前，台積電曾表示其 InFO 技術在減少晶片封裝厚度方面很出色，並且還能同時提高晶片的性能和能效，這也是為什麼台積電能連續拿下蘋果獨家訂單的原因之一。

台積電在晶片技術上的領先也為他們帶來了除蘋果以外的機會，EE Times 分析師提到，由於台積電在 7nm 技術領域占有領先地位，因而為該公司贏得新的生意機會。

Bernstein Research 分析師 Mark Li 指出，台積電今年將重新獲得高通 (Qualcomm) 的先進產品線訂單。Li 說：「這是一個重要的進展，因為高通自 2014 年以來，一直向三星和 Globalfoundries 採購高階產品。」