台積電9月營收彈升達949億元創次高 Q3略優預期 惟Q4有雜音

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(9)日公布 9 月營收，達 949.22 億元，月增 4.2%，年增 7.2%，創單月次高，僅次今年 3 月的 1.03 兆元，第 3 季營收新台幣貶值帶動下，加上 9 月營收攻高，達 2603 億元，較第 2 季成長 11.6%，較去年同期也成長 3.2%，略優法說預期；不過展望第 4 季，由於蘋果新機銷售雜音不少，加上美中貿易戰持續發酵，法人估第 4 季營運恐旺季不旺。

台積電第 3 季受惠 7 奈米產品量產出貨，整季營收估達 82.8-83.8 億美元，以台幣假設 30.5 元計算，營收約可達 2525-2556 億元，隨著新台幣持續貶值，營收表現也逐步上揚，9 月營收衝上歷史次高，第 3 季營收則達 2603 億元，優於原先預期，不過並未同步衝高。

台積電第 3 季受病毒事件感染，單季營收較原本法說預期少，原本估可達 84.5-85.5 億美元，營收約新台幣 2577-2608 億元，隨後受到病毒事件影響，下調到 82.8-83.8 億美元，法人認為，此次公告的新台幣營收，達陣原先的法說預估值，是因新台幣持續走貶，未必全然是訂單回溫。

展望第 4 季，台積電的營運動能近期市場雜音不少，近日亞系外資出具報告，表態看淡半導體景氣後市，認為之後將沒有新產品可推動產業成長，半導體前景有憂，晶圓代工龍頭台積電為龍頭廠，明年營收仍可持續成長 8-9%，表現也可望優於產業平均零成長，但成長幅度已較原先看的還保守。

亞系外資估，台積電第 4 季營收季增率約 12%，低於原先 20% 季增預估，全年營收估約成長 5-6%，也同樣低於原先公司預估的高個位數成長 7-9%；不過該外資並未調降台積電評等與目標價，僅微幅調整獲利預估，顯然仍看好未來產業發展，台積電將持續受惠。

觀察第 4 季台積電的營運表現，法人認為，主要仍以行動運算晶片為主，其中以 7 奈米產品為主要動能，而 7 奈米成長看俏，則是因蘋果新機上市，儘管 iPhone XS 系列上市後銷量不斷遭市場看淡並下修，但供應鏈仍看好後續平價機種 iPhone XR 上市，銷售動能可望升溫，有助供應鏈營運表現。

扣除行動運算產品外，法人透露，虛擬貨幣相關訂單急速減少，需求顯著下滑，根據台積電的說法，今年營收預估值皆未納入虛擬貨幣，但卡在行動運算產品需求不陣，台積電下周將開上季法說會，是否再下調全年展望，料將吸引市場高度關注。