鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-08-06 10:00

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美要台積電入股英特爾換低關稅？外媒：恐引發供應鏈與壟斷風險。(圖：Shutterstock)

根據報導，川普政府正在為英特爾尋找突破口，並向台灣提出兩項方案：

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其一是由台灣晶片巨頭台積電 (2330-TW) 收購英特爾高達 49% 的股份；

其二則是由台灣直接對美國進行規模達 4,000 億美元的大型投資。

目前，台灣與美國正就降低進口關稅進行協商，期望能把台灣關稅稅率降至與歐盟、日本相當的 15%。為換取此項關稅優惠，台灣可能需要對美國進行大規模投資，據傳投資金額高達 4,000 億美元。

不過，外媒分析指出，在成本考量下，入股英特爾對台灣而言或許是更具吸引力的選擇，因為向美國投資 4,000 億美元，是一項成本更高的投資。

自從英特爾前執行長格爾辛格（Pat Gelsinger）宣布辭職後，市場便開始盛傳英特爾可能成為併購標的。

外界更傳出，考慮到台積電的專業知識，美國政府傾向讓台積電主導英特爾的晶圓廠經營。

外媒：英特爾與台積電的整併或不必要

外媒：台積電與英特爾整併，可能增加晶片供應鏈的複雜度和壟斷風險。(圖：Shutterstock)

然而，基於台積電與英特爾整併存在管理、技術和產業結構上的差異，外媒認為這樣的合併並不合適，甚至可能增加晶片供應鏈的複雜度和壟斷風險。

外媒指出，台積電與英特爾是兩家截然不同的公司，在管理模式、員工結構與技術藍圖規劃上各自獨立，因此在根本上無法進行整合。

此外，考慮到台積電在美國的擴張野心，若要與英特爾合作，勢必將面臨極高的挑戰。唯一可能成功的方式，是台積電能夠取得對英特爾的「完全管理控制權」，但這將是一個需時多年，甚至可能長達數十年的漫長過程。

同時，外媒也指出，若觀察英特爾晶圓代工業務近期的進展，可以發現該部門已逐漸在市場上站穩腳步。英特爾近期更宣布其備受矚目的 18A 製程已進入「風險生產」階段，有可能成為公司經濟轉型的關鍵轉捩點。

再者，隨著新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）上任，英特爾的核心重點將轉向「為客戶打造」，並以晶圓代工服務為優先發展項目。