美要台積電入股英特爾換低關稅？外媒：恐引發供應鏈與壟斷風險
鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導
美國與台灣進行貿易談判之際，傳美國政府正積極尋求讓晶片大廠英特爾 (INTC-US) 重振旗鼓，並將該公司納入與台灣的談判條件中。有消息指出，美方甚至要求台灣取得英特爾 49% 的股份，成為貿易協議推進的關鍵要素之一。
根據報導，川普政府正在為英特爾尋找突破口，並向台灣提出兩項方案：
- 其一是由台灣晶片巨頭台積電 (2330-TW) 收購英特爾高達 49% 的股份；
- 其二則是由台灣直接對美國進行規模達 4,000 億美元的大型投資。
目前，台灣與美國正就降低進口關稅進行協商，期望能把台灣關稅稅率降至與歐盟、日本相當的 15%。為換取此項關稅優惠，台灣可能需要對美國進行大規模投資，據傳投資金額高達 4,000 億美元。
不過，外媒分析指出，在成本考量下，入股英特爾對台灣而言或許是更具吸引力的選擇，因為向美國投資 4,000 億美元，是一項成本更高的投資。
自從英特爾前執行長格爾辛格（Pat Gelsinger）宣布辭職後，市場便開始盛傳英特爾可能成為併購標的。
外界更傳出，考慮到台積電的專業知識，美國政府傾向讓台積電主導英特爾的晶圓廠經營。
外媒：英特爾與台積電的整併或不必要
然而，基於台積電與英特爾整併存在管理、技術和產業結構上的差異，外媒認為這樣的合併並不合適，甚至可能增加晶片供應鏈的複雜度和壟斷風險。
外媒指出，台積電與英特爾是兩家截然不同的公司，在管理模式、員工結構與技術藍圖規劃上各自獨立，因此在根本上無法進行整合。
此外，考慮到台積電在美國的擴張野心，若要與英特爾合作，勢必將面臨極高的挑戰。唯一可能成功的方式，是台積電能夠取得對英特爾的「完全管理控制權」，但這將是一個需時多年，甚至可能長達數十年的漫長過程。
同時，外媒也指出，若觀察英特爾晶圓代工業務近期的進展，可以發現該部門已逐漸在市場上站穩腳步。英特爾近期更宣布其備受矚目的 18A 製程已進入「風險生產」階段，有可能成為公司經濟轉型的關鍵轉捩點。
再者，隨著新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）上任，英特爾的核心重點將轉向「為客戶打造」，並以晶圓代工服務為優先發展項目。
因此，外界原本預期的與台積電合作模式，未必會如想像中順利推進。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 英特爾將退出晶圓代工？陳立武示警缺大客戶恐轉向、台積電或受益
- 川普再對俄油買家撂狠話 卻改口「沒說要課100％稅」
- 〈台股開盤〉台積電受川普「晶」嚇 開低跌逾200點測5日線
- 美中貿易協議近了？川普透露習近平提出會晤請求
下一篇