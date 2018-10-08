外資再提款逾百億元 台積電連3日遭賣超 三大法人合賣106億元

台股今 (8) 日再度面臨沈重賣壓，在台積電重挫領跌下，電子股表現續弱，盤中指數一度大跌逾百點，終場下挫 61.19 點、以 10455.93 點作收，成交量 1248.44 億元。三大法人部分，自營商買超 10.47 億元，投信賣超 5.46 億元，外資及陸資賣超 111.29 億元，合計賣超 106.28 億元。其中，台積電與鴻海連 3 日遭外資賣超，台積電近 3 日遭賣 4.8 萬張，鴻海則是近 3 萬張。

台指期部分，外資減持多單 940 口，多單未平倉口數降至 6769 口；投信回補空單 792 口，空單未平倉口數降至 24108 口；自營商則增持多單 517 口，多單未平倉口數增至 2621 口。

外資今日買超集中傳產與金融族群避險，外資買超上千張傳產股包括台苯、中纖、潤泰新、中鋼、新纖、正隆、中石化、慧洋 - KY、新美齊，金融股包括兆豐金、富邦金、新光金、臺企銀、國泰金、元大金、華南金，電子股包括友達、錸德、強茂、彩晶、達方、南茂、華通、微星、技嘉、南亞科、臻鼎 - KY、嘉晶。

外資買超第 1 名為富邦 VIX、買超 34177 張，第 2 名兆豐金、買超 17508 張，第 3 名富邦金、買超 6157 張，第 4 名友達、買超 5985 張，第 5 名新光金、買超 5959 張，第 6 名錸德、買超 4976 張，第 7 名臺企銀、買超 4391 張，第 8 名遠東新、買超 3369 張，第 9 名國泰金、買超 2993 張，第 10 名強茂、買超 2978 張。

外資賣超第 1 名元大台灣 50、賣超 38831 張，第 2 名台積電、賣超 23765 張，第 3 名元大滬深 300 正 2、賣超 10917 張，第 4 名中壽、賣超 9985 張，第 5 名華新、賣超 7021 張，第 6 名鴻海、賣超 6994 張，第 7 名日月光投控、賣超 5434 張，第 8 名國泰中國 A50 正 2、賣超 5308 張，第 9 名華航、賣超 3724 張，第 10 名宏達電、賣超 3672 張。

投信買超第 1 名中鋼、買超 4774 張，第 2 名欣興、買超 2198 張，第 3 名兆豐金、買超 1885 張，第 4 名中華電、買超 1463 張，第 5 名遠傳、買超 1398 張；投信賣超第 1 名強茂、賣超 2305 張，第 2 名大成鋼、賣超 1961 張，第 3 名錸德 、賣超 1835 張，第 4 名合晶、賣超 1702 張，第 5 名台半、賣超 1344 張。

自營商買超第 1 名為元大台灣 50 反 1、買超 35511 張，第 2 名富邦 VIX、買超 28659 張，第 3 名國泰中國 A50、買超 7795 張，第 4 名國泰中國 A50 正 2、買超 4064 張，第 5 名彩晶、買超 3920 張；自營商賣超第 1 名元大高股息、賣超 24508 張，第 2 名元大滬深 300 正 2、賣超 11795 張，第 3 名元大台灣 50 正 2、賣超 6887 張，第 4 名元大台灣 50 、賣超 3400 張，第 5 名元大 S&P 原油反 1、賣超 1316 張。

法人認為，由於周三為國慶日，國安基金明 (9) 日出手護盤機率高，但目前全球資金面不利台股，包括美國公債殖利率持續走高、台幣續跌破 30.9 元、人民幣也貶破 6.9 元等都是隱憂，且資金有撤出亞洲市場跡象，政府雖有意護盤，但外資站在調節的賣方，可能使國安基金進場護盤操作事倍功半。