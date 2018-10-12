全球股市連續兩日暴力跳水 BMO警告：預計會有更多下跌

隔夜市場，美股再遭重挫。道指兩日內跌近 1400 點，標普 500 指數連續六個交易日下跌，納指即將跌入技術性回調區間。

在 10 月 11 日的研報中，蒙特利爾銀行（BMO）技術分析師 Russ Visch 注意到了一個大勢指標的變動，預示市場未來將有更多腥風血雨：紐交所阿姆氏指標（ARMS）。

周三的拋售潮過後，阿姆氏指標已經超過 1 這條分界線，來到接近 1.5 的水平。Visch 指出，若這一數值超過 3.25，表明市場已經陷入低谷，或是離低谷已經不遠了。

阿姆氏指標是以上市公司漲跌家數的比例，結合漲跌股數成交量比率，對照兩存之間關係的變化，所求出的一條比率線。

通常來說，這一指標數值低於 1 時表明市場看漲情緒高昂，高於 1 時被視為空頭市場，達到 1.5 則是極度看空。

金融部落格 Zero Hedge 總結認為，指標表明，拋售壓力主要來源於對沖基金和系統化交易員協調去槓桿的作用，由此可以得出 Visch 的簡單結論：股市未來還會有更多下跌。

無獨有偶，摩根士丹利也在拋售潮愈演愈烈之時發出警告稱，目前形勢「正變得越來越危險」。

周四，追蹤美國大中型公司股票的摩根士丹利美國動力（MSZZMOMO）指數幾乎吐出年內全部漲幅。同時，各大基金重倉的股票同時也是美股市場中表現最差的股票。

摩根士丹利預計，接下去的幾天，一些與市場波動性掛鈎的年金還將發生系統性的拋售，規模可達到 100 至 150 億美元。隨著相關性的加強，這些操作將可能把市場波動性由板塊範圍傳播到指數範圍。

周四，用於衡量美股波動性的芝加哥期權交易所「恐慌指數」VIX 一度漲至 28.84，創 2 月 12 日以來盤中新高。這一指數已經連續六個交易日上漲，累計漲幅突破 105%。

市場的恐慌情緒有增無減。恐懼與貪婪指數（Fear and Greed Index）目前進一步下跌至 5。一周之內，市場已經由接近中性的「恐懼」轉為「極度恐懼」。