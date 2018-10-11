〈道瓊暴跌800點〉瑞銀：美股牛市只是回調 並非結束

週三美股崩跌，市場恐慌情緒加劇，但瑞銀財富管理全球投資總監 Mark Haefele 發表的最新報告強調，「牛市僅是回調，並非結束。」

報告稱，過去一週，標普 500 指數已回調 4.8%，跌幅不可謂不深，但重要的是，應全面看待美股走勢，今年第 3 季，標普 500 指數上漲近 8%，年初迄今的總回報率，達 5.8%。

Haefele 分析，導致美股大跌的原因，有以下 3 項。

首先，近期利率攀升，導致股票吸引力相對下降；過去 6 週以來，10 年期美國國債殖利率，上升逾 40 個基點，光是 10 月份，就上升近 20 個基點，主因在於，市場預期聯準會 (Fed) 將進一步升息。。

值得注意的是，10 年期美債殖利率在今年 1 月，也曾上揚 40 個基點，並成為觸發 2 月市場回調的原因，但市場隨後回穩，並維持了 6 個月；而週三 10 年期美債殖利率，也隨股市下跌而走低，顯示其依然具有「投資組合穩定劑」的作用。

其次，受美中貿易戰影響，部分企業認為，兩國互徵高關稅，已對其業務造成成本上升、需求放緩等負面衝擊，這也使得美股在貿易爭端加劇時，容易出現回調現象。

再者，利率走高加劇了市場對經濟步入週期後段、未來成長將放緩的擔憂；過去一週，防禦性板塊跑贏大盤，成長型股票暴跌 6.7%，反映出趨勢股 (momentum stocks) 估值大舉擴張的行情退潮。

相較之下，同期價值股的跌幅僅為 3%，若經濟成長放緩的風險大幅上升，價值股應該不會跑贏。

Haefele 強調，過去一週，美國穩健的經濟基本面，並未改變；企業將陸續公布第 3 季財報，「我們預計，每股收益將成長 23% 至 24%」；已宣布的關稅措施，對多數產業影響不大，受衝擊產業 (材料、工業、科技和非必需消費品) 的潛在盈利趨勢，依然穩健。

Haefele 稱，即使利率繼續溫和上升，強勁的成長勢頭，應有助經濟快速消化利率上升的影響。

Haefele 強調，有鑑於基本面前景良好，「我們依然建議，在戰術資產配置中，加碼風險資產，包括對全球股票和新興市場硬通貨主權債的加碼頭寸。」

報告認為，週期漸趨成熟之際，波動性加劇和市場回撤的現象，可能會更為常見，「我們認為過去一週的市場反應相當正常，而本輪牛市很可能再延續一段時間。」